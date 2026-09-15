被國民黨撤銷黨籍 民眾黨江和樹力挺周啟揚街頭聯手拜票

競選連任的民眾黨台中市議員江和樹清晨與太平區市議員參選人許書豪，以及被國民黨撤銷黨籍的東南區市議員參選人周啟揚一同在精武橋頭向鄉親拜票。江和樹表示，大里、霧峰、太平及東南區生活圈緊密相連，交通、教育以及民生問題彼此牽動，地方需要更多願意做事、願意承擔的新世代力量進入議會。

對於為何聯手周啟揚？江和樹表示，周啟揚遭國民黨撤銷黨籍後，他曾熱情邀請加入民眾黨，但周啟揚當時表示，若只是因為加入台灣民眾黨能增加當選機會，就不會選擇加入，因為那樣太過現實，也不是從政應有的態度。江和樹說，這句話讓他十分感動。因此，周啟揚雖以無黨籍身分參選，仍決定公開支持。

江和樹說，如果一個人只是為了當選，就變成牆頭草，這不是我們要的人才。周啟揚選擇以無黨籍身分接受選民檢驗，這分堅持與誠信，正是他願意站出來支持的重要原因。

江和樹說，周啟揚承諾，若有機會當選，未來願意與台灣民眾黨黨團合作，共同監督市政、爭取地方建設。藍白合作不能只停留在口號，而是要建立在理念相近、誠信做事，以及以市民利益為優先的共同目標上。

江和樹說，周啟揚36歲，他們3人都是七年級生，共同拜票就是要讓鄉親看到新世代跨區合作的決心。大里、霧峰、太平及東南區是共同生活圈，地方建設不能各做各的，未來更要互相支援、共同爭取。

江和樹呼籲認同改革、支持台灣民眾黨、認同柯文哲政治理念的鄉親，在支持大里霧峰與太平候選人的同時，也能支持東南區的周啟揚。讓真正做事、有原則、守信用的人進入台中市議會，為市民打拚。