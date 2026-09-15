影／邀阿德叔叔、小英阿姨講故事 蘇巧慧：選戰大家比創意

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午出席活動前，針對媒體提問邀請「阿德叔叔、小英阿姨」講故事，蘇巧慧表示這是年輕團隊的創意，希望支持年輕人創業，讓選戰能更正面、更陽光、大家比創意、比對新北市的想法。

蘇巧慧上午前往新北板橋區福德市場拜票前，接受媒體訪問表示，邀請「阿德叔叔、小英阿姨」講故事，是年輕團隊大家一起想出來的，兩位總統事先不知情，能夠有空間讓年輕人發揮創意是值得鼓勵的，讓選戰能更正面、更陽光、大家互相比創意、比對新北市的想法，也希望未來兩位總統可以來到說故事頻道，為小朋友說故事，一定很受小朋友們的歡迎。

對比新北市捷運遭到刪除54.1億元一事，蘇巧慧表示交通部說明的很清楚，交通部部長陳世凱表示，中央對各縣市都是一視同仁，捷運做到哪裡、補助就到哪裡，一毛都不會少，蘇巧慧強調自己也會向中央緊盯進度與預算，希望捷運能如期如質的完工。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午前往新北市板橋區的福德市場拜票，向攤商請託、握手致意。記者陳正興／攝影