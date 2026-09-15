捷運視察沒邀李四川「有心結？」侯友宜：台北市主辦尊重北市

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，新北市議員張嘉玲指出，各界關注萬大中和樹林線何時通車，日前列車動態測試活動卻沒邀曾參與工程的國民黨新北市長參選人李四川，兩人是不是有心結？新北市長侯友宜表示，萬大中和線是由新北市委託台北市辦理，活動以台北市為主，他強調市府在工程尚未完工期間應嚴守行政中立，幫助「我們」最好的方式，就是把工作做好，保持行政中立，展現政績。

張嘉玲今天質詢詢問侯友宜，日前萬大中和樹林線試車活動雙北市長都有到，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧也有到場，但為何沒有邀請李四川？

侯友宜表示，當天活動是台北市舉辦，詳細如何邀請、邀請哪些對象，尊重台北市的安排。張嘉玲再問「所以是蔣萬安沒有邀請李四川？」侯友宜表示，自己不了解整個邀請過程。

張嘉玲指出，李四川過去也是台北市副市長，在任內曾參與萬大中和樹林線相關建設，新北市主辦的三鶯線通車活動，當天就有邀請李四川出席。

侯友宜說，兩條捷運線活動性質不同，三鶯線已經完工並進入試營運階段，只要過去曾經參與這條路線規畫、提出構想或建設的人都有邀請，當時前新北市長朱立倫也受邀參加；但萬大中和線目前仍在工程階段，工程視察還沒完工。

張嘉玲說，侯友宜即將卸任，希望市府在最後任期內仍能嚴守行政中立。侯友宜回應，行政中立本來就是公務人員應該遵守的原則。

侯友宜說，自己擔任市長就要求市府團隊，幫助「我們」最好的方式，就是「把工作做好，保持行政中立，展現政績」，讓市民看到市府的施政成果、進而認同。

張嘉玲聽完笑稱，所以由此證明你跟李四川沒有心結」。

至於萬大中和線進度，侯友宜表示，萬大中和樹林線目前工程進度約86%，預計2027年完工、2028年初通車；三鶯線通車後，部分民眾仍要轉乘板南線，萬大中和線越早通車，越能移轉運輸壓力，市府也會持續盯緊工程進度。