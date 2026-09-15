民調輸給江啟臣 何欣純：我的內參黃金交叉且各民調都有3個領先不變

國民黨台中市議會黨團委託TVBS民調中心調查，發布縣市長登記參選後的第一份台中市長選戰民調，國民黨參選人江啟臣支持度45.1%，民進黨參選人何欣純32.5%，差距12.6個百分點。對此，民進黨市長參選人何欣純說，每一份民調她都尊重，而她自己的內參民調顯示，她已即將和江呈現「黃金交叉」。

何欣純上午由北屯和北區市議員參選人陳信秀、曾咨耀、謝家宜和陳俞融等陪同到北屯市場拜票，她和許多攤商親切打招呼，一位女攤商還送上小玉西瓜表示要為她解渴。

何欣純受訪時說，每一份民調都有其依據也都尊重，但是每一個機構做出來的民調也有不一樣的地方。比如她自己做的內參民調或者是民進黨中央黨部做的民調數字就不一樣，但共同的趨勢就是越來越接近，甚至在她的內參民調裡已經即將呈現黃金交叉。

她說，即使是國民黨自己做的，也有一個趨勢不變的就是「3個上升」包括何欣純在年輕族群上是領先的，而且在屯區的領先度是持續的，以及政黨支持度也是領先。所以這3個領先就表示這個趨勢不分哪一個機構做的或哪一個政黨做的民調，趨勢都是一樣的

對於在年輕族群支持度（20至29歲）何欣純的支持度領先江啟臣 2.7%。何欣純說，她剛剛在市場碰到一位年輕人主動跟她合照和打招呼，並用期待的眼神告訴她「妳一定要成立青年局喔！」，因為這位年輕人看到這個政見非常肯定，希望台中能為年輕人打造一個舞台，市府能夠做為他的後盾。她認為，成立青年局的政見有打中年輕人的心裡。

至於若成立青年局最想替青年人解決什麼問題？何欣純說是就學到就業的問題，例如第一次的就業如何來輔導，讓他能適應以及願意學習更多的專業知識，市府可以提供研習課程和預算的補助。又比如說她提出的AI城市，不是城市的硬體AI化，而是生活在這座城市裡的年輕人現在大家都很會、很熟悉AI工具，但是如果能夠進一步在專業上能夠領先，這個城市的人才可以用「AI研習所」來替年輕人打造這個舞台。

民進黨台中市長參選人何欣純上午到北屯市場拜票。記者黃寅／攝影