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民進黨高市黨部認定2人違紀參選市議員 今天宣布送黨中央處理
高雄市議員參選人薛兆基、黃淑美原為民進黨員，在未獲得民進黨提名下登記參選第5屆高雄市議員。民進黨高雄市黨部表示，薛兆基及黃淑美雖退黨後登記參選，仍屬違紀案件，並決議提報中央黨部處理。依據黨章，可能給予開除黨籍，並適用5年內不得再申請入黨之規定。
2026高雄市議員選舉登記結束，民進黨高雄市黨部針對違紀參選案件提報中央黨部處理。高雄市共計兩人涉及退黨參選案，已於市黨部第九屆第三次執行評議委員會議中報告，並送交中央黨部進行後續處理。
高雄市黨部說明，薛兆基登記參選高雄市第4選區（左營、楠梓）市議員、黃淑美登記參選高雄市第7選區（三民）市議員，兩人雖分別在登記參選前前往市黨部辦理退黨，但依據民進黨黨紀相關規範，違紀參選行為仍得予以除名處分，並適用5年內不得再申請入黨之規定。
市黨部強調，相關處分之認定，不因當事人是否於事前提出退黨申請而有所差異；任何未經民進黨正式提名之參選人，如擅自使用民進黨黨徽，或以其他足以使民眾誤認為獲民進黨提名之識別、宣傳方式進行競選，致使民眾產生混淆或誤導，市黨部接獲檢舉後，將蒐集相關事證，並依法移送偵辦。
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