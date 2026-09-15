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遭酸與總統吃飯未提遭刪的捷運預算 蘇巧慧：中央補助一毛都不會少

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧與買菜民眾熱情擁抱。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與買菜民眾熱情擁抱。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午至板橋福德市場掃街，關於對手李四川競選歌曲MV疑使用AI生成出現亂碼、錯字及手指變形，蘇巧慧表示，AI是新時代工具使用過程難免需要調整，即時調整就可以了，只要善用不但能照顧人民更可讓產業升級。

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蘇巧慧今天上午9時在立法委員張宏陸及民進黨市議員參選人陪同下，至板橋區福德市場掃街，向攤商及買菜的民眾拜票。媒體詢問關於對手李四川日前發布的競選歌曲MV，疑似使用AI生成畫面出現亂碼、錯字及手指變形等問題。蘇巧慧指出，AI確實可以好好的運用，不但能減輕公務人員負擔，更可應用在餐飲、長照等方面。未來大家都要善用AI等新工具，不但可以照顧人民，而且可以讓產業升級。

對於賴清德總統對競選總部看板照片覺得很有趣，接下來是否會邀請總統來節目講故事？蘇巧慧表示，看板創意是由年輕團隊共同發想，兩位總統事前確實不知情。能有空間讓年輕人發揮創意，選戰就是應該這樣正面一點、陽光一點，大家互相比創意、比對新北的想法。希望兩位總統能夠來到我的說故事頻道，那為小朋友說故事，大家一起來做這樣有意義的事業。

針對親藍人士質疑蘇巧慧與兩位總統餐敘時，為何沒聊新北捷運預算遭刪減54.1億元一事，蘇巧慧表示，交通部長陳世凱有表示，中央對各縣市一視同仁，捷運進度到哪裡、補助就到哪裡，「一毛都不會少」。蘇巧慧強調自己也會向中央緊盯進度及預算，希望新北捷運能如期如質完工，讓大家過好日子。

此外遭國民黨開除的丁瑀日前出席民進黨議員參選人游明諺競選總部成立活動，被外界解讀為投靠綠營。蘇巧慧表示，進步的新北是彩色的，希望不同的意見在這個城市都可以被尊重、被表達。未來希望能夠和不同黨派、不同想法的人一起在這個城市努力，這樣的新北才是我們大家都喜歡的城市。

蘇巧慧表示，新北捷運進度到那補助就到那，一毛都不會少。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示，新北捷運進度到那補助就到那，一毛都不會少。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧至板橋福德市場掃街拜票。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧至板橋福德市場掃街拜票。記者黃子騰／攝影

攤商豎起大拇指挺蘇巧慧。記者黃子騰／攝影
攤商豎起大拇指挺蘇巧慧。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與攤商熱情握手致意。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與攤商熱情握手致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧 捷運 補助 2026九合一選舉 新北市選舉

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