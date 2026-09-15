Cheap買10元《小牛頓》挖到高虹安！33年前投稿曝光 本人現身：是我沒錯啦

逛二手書店竟意外挖出市長33年前的童年紀錄！百萬網紅Cheap近日到台中二手書店挖寶，花10元買下一本1993年出版的《小牛頓》雜誌第117期，沒想到隨手翻閱時，竟在「小朋友的妙點子」單元看到「高虹安」3個字。Cheap進一步比對就讀學校及年代後，發現資料都與現任新竹市長高虹安吻合，讓他笑稱自己「花了10塊錢，買到一份市長的投稿紀錄」。

Cheap 14日在臉書分享這段意外發現，他表示，當時在《小牛頓》看到投稿者寫著「高虹安」，第一個念頭就是「該不會是那個高虹安吧？」查詢資料後發現，雜誌所列的台北市康寧國小，與高虹安過往公開學歷資訊吻合，而高虹安出生於1984年，1993年時約9歲，正值國小三年級左右。

Cheap推測，當年的高虹安應是在閱讀《小牛頓》時看到「小朋友的妙點子」徵稿，針對自動鉛筆筆套或筆頭弄丟的問題想出解決方法，再將點子投稿，最後獲選刊登。不過，這本雜誌僅留下投稿紀錄，並未完整刊出高虹安當時提出的解決方案，也讓這個33年前的「工程改良方案」留下小小懸念。

這項發現也讓Cheap直呼「不愧是理組的」，認為從9歲時的投稿就能看出對生活問題的好奇心，願意自己思考解法、動手處理，再主動將成果寄出去接受評選，與高虹安日後投入資訊、工程領域的求學及職涯發展頗為呼應，笑說「原來市長在9歲時，就已經在雜誌上投稿工程改良方案了」。

事實上，高虹安後來就讀國立台灣師範大學資訊教育系，再取得台大資訊工程碩士、美國辛辛那提大學機械工程博士學位，之後曾任職資策會、鴻海等科技產業相關職務，可說一路都與資訊、工程領域密切相關。

貼文曝光後，也意外勾起不少網友的童年回憶，有人看到老《小牛頓》直呼「時代的眼淚」，也有讀者表示自己兒時同樣訂閱過雜誌，甚至對當期部分內容仍有印象，還有人幽默敲碗，希望高虹安乾脆把這本33年前的童年投稿紀錄買回收藏。

高虹安本人也在貼文底下留言證實，「是我沒錯啦！」，表示小牛頓是自己兒時最喜歡的雜誌，也透露新竹市目前正著手規劃「科學教育館」，從原本天燈造型的「世博台灣館」轉型升級，目標2028年完工，打造兼具教育性、互動性與娛樂性的科學學習基地，未來將成為推動全民科學教育的重要據點。