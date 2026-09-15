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影／沈伯洋訪日三天返台 交流外交國防、都更及無菸城市等議題

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
沈伯洋透露與日本議員探討外交國防、經濟安保、法律戰與認知作戰等議題。記者黃仲明／攝影
沈伯洋透露與日本議員探討外交國防、經濟安保、法律戰與認知作戰等議題。記者黃仲明／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋11日下午從松山機場啟程，赴日本東京進行為期三天的交流。12日出席日本後援會成立活動、13日進行青年座談、14日與自民黨會談。他出發前表示此行有3目標，包含國會外交、城市外交、成立日本後援會。沈伯洋昨天深夜搭乘華航班機自日本東京返台，並在桃機發表談話。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，赴日期間與日本執政黨自民黨會談，探討外交國防、經濟安保、法律戰與認知作戰，也談到海底電纜防護與醫療合作等面向。市政方面也有討論到吸菸區、東京的兒虐保護機制，還有現在東京同樣免費供應學童餐食，所以也詢問日方怎麼維持品質等等。當然也去看了一下運動驛站，以及當地人使用後的優劣分析。

沈伯洋指出，此行最重要的就是成立日本後援會，除了感受到大家的支持，也跟當地產業討論人才應該要怎樣回流到台北，以及台北現在最重要的都更到底應該怎麼進行，這些都留待日後詳細跟大家報告。「無菸城市」的部分，之後會釋出一些影片，日方就這個部分跟團隊做了非常多說明，有很多可以最佳化的空間。

媒體詢問神戶市議員上畠寬弘也在今天深夜抵台訪問，還在Threads發問說是否有推薦的宵夜，沈伯洋有沒有要推薦的美食。他說等一下會再跟上畠寬弘連絡，確認他抵達了沒，因為時間比較晚，一些大家常去的地方可能已經關了，有可能要去吃熱炒。

沈伯洋也提到，這一次日方非常多議員提供寶貴的意見，他們也會回訪台灣。因為他目前正在競選，日本議員沒有辦法直接參與競選活動，但是如果以立法委員的身分討論國家議題，這樣的交流還是沒有問題，後續會看黨團的安排，趕快與大家討論。

沈伯洋昨天深夜返台，與採訪媒體揮手致意。記者黃仲明／攝影
沈伯洋昨天深夜返台，與採訪媒體揮手致意。記者黃仲明／攝影

沈伯洋赴日訪問三天，昨天深夜返台時在機場發表談話。記者黃仲明／攝影
沈伯洋赴日訪問三天，昨天深夜返台時在機場發表談話。記者黃仲明／攝影

沈伯洋 國防 都更 2026九合一選舉 台北市選舉

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