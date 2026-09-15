斗六市長藍營分裂 張麗善為脫黨參選人站台「2人都祝福」

雲林縣政中心斗六市，年底市長選舉藍營分裂，縣長張麗善及多名黨籍民代三天前為脫黨的參選人賴淑娞競總成立站台，引發關注整合情況；國民黨雲縣黨部主委簡明欽說，本周將開考紀委員會，彙整登記後涉及違紀參選、站台的舉報案件，提報黨中央決定後續處分。

張麗善昨受訪說，無論賴淑娞或獲黨提名的黃尤美，兩人都全力支持國民黨雲林縣長參選人張嘉郡，在此前提下，「我們沒有任何的排除作用，也不能有分裂的這樣的本錢」，在追求縣長選票極大化的情況下，對兩人都予以尊重跟祝福。

脫黨參選斗六市長的國民黨縣議員賴淑娞十二日成立競選總部，張麗善、立委丁學忠等黨籍人士到場，張麗善更送上「旗開得勝、高票當選」八字祝福；賴淑娞昨表示，大家都知道她這次參選遭受一些「不平等的待遇」，但她認為沒關係，就是努力往前衝。

國民黨提名斗六市長參選人黃尤美昨舉行政見發表會，縣黨部主委簡明欽、斗六市代主席胡克勤等人出席。她說，張麗善站台前有來電告知，她能體諒縣長基於人際禮貌與現任議員互動，也告知「沒關係，大家公平競爭」，但自己是透過國民黨正規機制提名的參選人。

張麗善指出，縣長任內，賴淑娞對縣政府各項預算及政策都全力支持，是基於這份情誼到場，且既然一開始沒有辦法達到整合目的，兄弟爬山各自努力，「我在這裡予以尊重，那當然也予以祝福」，若後續黨中央提出相關規範會配合執行，全力支持國民黨提名的人選。