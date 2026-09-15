高雄對決 柯志恩拚鳳山造勢 賴瑞隆推體操館

距離九合一選舉投票剩七十幾天，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨公布競選小物及應援歌曲「世界高雄」，並宣布九月十九日首辦鳳山大造勢，未來採六都連線聯合作戰。民進黨對手賴瑞隆爭取明正國小高雄市體操訓練館新建計畫，昨再度會勘，盼成功建置高雄專業體操訓練基地。

柯志恩昨早率黨籍議員在高雄街頭站路口，結束後返回高市黨部舉辦「大風起九一九首場大造勢記者會」，宣布由音樂製作人吳坤龍打造的競選歌曲「世界高雄」正式上線，盼激起大家熱情、展現高雄正能量。

她說，鳳山對她意義重大，四年前工協市場旁籃球場造勢活動是她第一支破百萬點閱率的小影音，她也在龍成宮承諾，一定要留下來。九月十九日在鳳山捷運站旁舉辦的首場鳳山大造勢，將邀台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川及立法院前院長王金平等人到場，「這是一場北高連線造勢活動，未來六都連線聯合作戰」。

當年韓國瑜三山造勢讓選民印象深刻，柯志恩表示，「沒有要複製韓流，但未來大造勢，韓院長絕對不會缺席」。九一九造勢就是帶著大家走自己的路，也將是選戰全面進入關鍵時刻的分水嶺。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨再邀運動部次長楊啟文等相關單位會勘明正國小高雄市體操訓練館新建計畫，他說，經高雄體操委員會與民間俱樂部共同投入，已具備人才培育基礎，現在最需要的就是一座能串聯基層培訓、競技訓練、教練培育與賽事活動的城市級專業場館。

依高雄市政府規畫，新建訓練館總經費約一點五億元，向中央申請八成補助，其餘地方自籌。場館定位為「教學訓練型」設施，並規畫無障礙、性別及親子友善設施。賴瑞隆表示，體操館是投資高雄下一代的重要建設，未來除作為選手專業訓練基地，也可逐步辦理課程、活動及賽事，把高雄打造為南台灣重要的體操重鎮。