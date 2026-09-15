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選情初探∕投縣第五選區 政二代接棒 新秀戰老將

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣議員第五選區（埔里鎮、國姓鄉及仁愛鄉）應選七席。現任議員林芳伃、陳宜君、蘇昱誠與戴世詮爭取連任；副議長潘一全及議員吳國昌分別交棒給妻子羅俞欣與兒子吳維倫。釋出三席空間，吸引政二代與新秀搶攻，十人搶七席選情緊繃。

2026九合一選舉

該選區現任七席議員中，國民黨占三席，民進黨與無黨籍各占二席。藍營議員黃世芳轉戰埔里鎮長，釋出一席，國民黨提名林芳伃爭取連任，另提副議長潘一全妻子羅俞欣、前議員王彩雲之子黃國裕參選。羅、黃實力不容小覷。

羅俞欣長期協助潘一全在地服務，曾任南投縣體育會理事長，現為南投縣家扶希望學園主委；黃國裕之母王彩雲曾為五連霸議員，本屆連任失利後淡出政壇，今年啟動世代交替，由黃接棒參選。

民進黨方面，除提名現任議員陳宜君、蘇昱誠拚連任外，加碼提名同黨新秀廖崑堯。現年卅七歲的廖崑堯擁有十年政治幕僚經歷，曾任前副總統陳建仁辦公室、前立委蔡培慧辦公室及行政院中辦執行長秘書等職，此次鎖定家鄉國姓鄉積極開拓票源。

無黨籍方面，屬泛藍陣營的戴世詮爭取連任；吳國昌交棒給兒子吳維倫。此外，同為政二代的還有埔里鎮代會主席林圳儀之子林弈辰，卅二歲、擔任父親助理八年，強調在第一線服務，主打青年參政。

暨南大學國企系副教授許文忠，曾代表勞動黨參選本屆南投第一選區（烏溪線）立委失利，此次轉戰縣議員，學者參政地方選舉，值得關注。

2026九合一選舉 國姓鄉 南投縣 埔里

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