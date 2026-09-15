邱臣遠批竹北財政失衡 邀吳旭智、曾聖凱辯論 市公所反擊：錢都花在刀口上

新竹縣選戰攻防話題不斷，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨批市公所收支失衡，並指年底轉戰新竹縣長選舉的市長鄭朝方屢在建設落款「造神」，市公所回應，三年來爭取中央補助近十億元推動建設，經費都花在刀口上。國民黨縣長楊文科則持續向支持者喊話團結，勿被外界分化。

竹北市長選舉雖有四人登記，但戰局仍以藍綠白三強相爭為主。邱臣遠連日來「批綠打藍」猛攻市政、縣政缺失，昨舉行政策記者會，直指竹北市庫賸餘剩十七億元，比三年前少近半數，也質疑歲入超收，但年度決算出現多達六億元短絀。他還質疑市公所大量使用首長題字落款，如宣傳看板。

邱臣遠也提及不認同對手國民黨吳旭智、民進黨曾聖凱陸續拋出「竹北市普發一萬元」議題，他向二人下戰帖，邀請公開辯論竹北市政，說清楚施政優先順序、財源規畫及建設如何推動。

竹北市公所主任秘書陳家緯回應，二○二二年市庫累積餘絀為卅一點九億元，當時考量疫情對在地經濟與民生的衝擊，市長鄭朝方於隔年依法發放每人六千元的紓困金，還財於民十二點○七億元。至今年市庫餘絀為十二點一億元，扣除紓困金後，平均每年建設經費約一點九五億元。

「建設都兼顧財政健全，有福利、有建設、有餘裕。」陳家緯強調，公所也積極爭取中央補助近十億元，包含豆子埔公園暨地下停車場工程、市圖福德分館改善、人本通學步道等，累積建設成果。

針對邱臣遠質疑普發一萬元政策的財源從何而來？吳旭智回應，「還稅於民」是態度與目標，年底上任後一定會謙卑聆聽代表會和市民聲音，讓政見都能夠具體實現。曾聖凱說，竹北先前發放疫情紓困金六千元，並未影響建設推動，他會以不排擠建設、兼顧財政為原則，並依當年度財政狀況編列預算。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科表示面對分化、混亂，國民黨更要堅定自己、團結向前。圖／國民黨新竹縣黨部提供

新竹縣長選戰部分，身兼國民黨竹縣黨部主委的縣長楊文科持續訴諸藍營團結，他前天出席黃國竹黃國和黨員大會，強調面對特定人士刻意製造分化、混亂，國民黨更要團結向前，並肯定縣長參選人立委徐欣瑩問政專業、正直清廉，「八年前大家支持我，拜託大家用同樣的力量支持徐欣瑩。」