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蔣萬安下旬成立競辦 沈伯洋拋青年AI方案

聯合報／ 記者林麗玉楊正海洪子凱／台北報導

北市議會總質詢昨結束，台北市蔣萬安轉換為選戰模式，本月下旬將成立競選辦公室。知情人士透露，蔣爭取連任戰略還是以「市政牌政績」為基礎，平日聚焦市政，周末再安排選舉行程，並規畫三層戰術主軸。

2026九合一選舉

選戰倒數兩個多月，民進黨市長參選人沈伯洋將在中央黨部設競選總部，目前多以空戰為主軸。知情人士分析，蔣萬安可碰觸的市政面向多，四年累積的市政成績可以拿來說服台北市民、爭取支持，不過施政當然也會被檢驗，蔣團隊會「訴之以理」。

「現在已有當年大罷免的既視感。」有藍營人士認為，蔣萬安近期被綠營、側翼猛打兒子的國際交換生議題，民進黨正用大罷免戰術打選戰，接下來蔣萬安連任之役有三層戰術主軸，包括市政議題由各局處立即回應；選戰部分等競選辦公室成立後即時回擊；也會團結藍營民代力量。

陸戰部分，國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽也指出，接下來北市十二個區的蔣萬安後援會都會陸續成立，還有各種團體後援會，如婦女、青年、客家、新住民等，另有卅三個議員和提名參選人的聯合總部成立，目前也在審慎評估北市造勢活動。

隨立院外交國防委員會赴日的沈伯洋前天更與當地台灣青年座談，提出未來將打造「人才接回計畫」，吸引海外與跨域青年創業人才回流台北。沈伯洋也談到「青年ＡＩ方案」，可由北市府與主要ＡＩ業者洽談授權，一定條件下提供年輕人使用額度，降低青年使用ＡＩ的門檻。

他也分享訪日期間觀察東京都市更新與公共空間設計，東京將許多鐵路高架橋下方改造為商業、藝文、展覽及交流空間，借鏡思考北市未來的發展藍圖。

2026九合一選舉 台北市 蔣萬安 沈伯洋

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