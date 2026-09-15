選戰神曲 李四川川好勢 蘇巧慧拚未來

如何唱進選民心裡，也是拓票利器。國民黨新北市長參選人李四川發表競選主題曲「勇敢想勇敢做」，副歌那句「川好勢」，凸顯準備好上場迎接挑戰。民進黨蘇巧慧競選主題曲「你我作伙拚未來」，旋律輕快富有節奏感，歌詞融入新北地景，呼應她經營二年的新北外景系列「新北百寶箱」影片。

上周六首場造勢晚會上，「勇敢想勇敢做」首度曝光，台上台下齊哼唱，這首歌是競辦同仁集體填詞，音樂人蔡友彬作曲，魏子傑擔任音樂製作。李四川直言，音樂不是他的專業，聽到要做一首競選主題曲，心裡打個問號「一首歌講得完新北嗎？」副歌那句「川好勢」，閩南語是「準備好」，忍不住讚嘆年輕人才華，替他唱出心底話。

李四川說，主題曲歌裡沒有一句政見，每一句都是新北人的日子。他做四十年工程，從三職等做起，很清楚「路不會自己出現，必須有人去做」。「歐都拜歸工來來回回，為生活、為家庭、為理想」，這不是歌詞，是新北人每天在做的事，最後那句「我毋驚，咱自己找出口」也有深意，聽三遍後，就忍不住跟著哼唱了。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）昨天成立餐飲業後援會，她到場後與支持者熱情握手致意。記者潘俊宏／攝影

蘇巧慧今年四月便發表競選主題曲，金曲獎最佳專輯製作人得主柯智豪操刀，融入新北自然與人文，充滿歡樂氣息。透過輕快、有節奏感旋律，展現新北做為大都市的活力，歌詞描繪新北地景，將豐富自然與人文景觀形容為「處處精采的百寶箱」，呼應經營二年的新北外景系列「新北百寶箱」影片。

蘇巧慧昨也成立餐飲業後援會，提出智慧餐飲、職務再設計、跨界合作及強化食安參與等主張，盼串聯餐飲、農業、影視與在地商圈跨界合作。台菜名廚黃景龍是蘇巧慧小學同學，黃現身助陣，蘇說，唯有建立完善的環境，才能培育更多餐飲人才。

李四川昨參加鶯歌敬老餐會，也出席建築師公會會員座談會，和各族群、各領域持續交流，拓展中間票源。