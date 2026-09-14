蘇巧慧合體賴總統、蔡英文 韋淳祐酸：寧可聊螃蟹也不提新北捷運？

賴清德總統邀請前總統蔡英文與民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧一同前往萬里品嘗在地海鮮。風向株式會社成員韋淳祐酸：「山聊了，海聊了，螃蟹也聊了，唯獨沒聊新北捷運被砍的54.1億元。」

韋淳祐指出，蘇巧慧跟賴清德在北海岸純吃飯，絕口不提新北捷運。一桌三個人，一個握有預算，一個是競總主委，一個要選舉。菜全上齊了，錢沒上。

韋淳祐說，對於三鶯線「砍5.79億元」、基隆捷運新北段「砍近47億元」、淡海輕軌二期「全砍歸0」，交通部的解釋是，淡海輕軌二期「修正計畫尚未奉行政院核定」。所以不是不給，是還沒核定。那份公文卡在行政院，行政院長是誰任命的，那個人當天就坐在她旁邊剝蟹腳。

韋淳祐酸，如果在賴清德面前提國民黨做的「四環八線」太尷尬，要不要乾脆建議改名「萊爾校長專線」？不用動工，不用送核定，改個名就好——反正淡海輕軌二期現在的進度，也只剩下名字。賴清德說，蘇巧慧的「新皇冠計畫」是要「串連」北海岸八區，原來觀光要串連，交通不用。口號要串起來，捷運可以先放著。

韋淳祐說，新北捷運從前市長朱立倫的「三環三線」，到市長侯友宜的「三環六線」，再到今年七月公布的「四環八線」，2035年189公里、182座車站，每十萬人4.5座站，密度超過東京跟首爾。侯友宜自己說，這條路後面一半，留給李四川接棒。

韋淳祐說，當年綠營嘲諷三環三線是「夢裡相見」。現在三鶯線通車了、環狀線通車了、安坑輕軌通車了、淡海輕軌通車了。夢醒了，換他們拿刀，為什麼寧可聊螃蟹，也不提捷運？三環三線當年被笑「夢裡相見」，笑到最後蓋出來了，而蓋的過程中出力最多的那位，現在叫李四川。「在自家餐桌上稱讚對手的政績，這不是勇氣的問題，是影響食慾的問題。」

韋淳祐說，蘇巧慧這輩子的政治決策，財劃法跟著黨投，普發一萬跟著黨投，捷運被砍，當然也跟著黨安靜。 一個立委對中央從來沒有說過不，不會在剝蟹的時候突然學會。

他也酸，三鶯線在蘇巧慧自己的選區，淡海輕軌二期是她自己在淡水喊過的政見。她要是當場抗議，賴清德只要回一句「不是喔，不是這樣喔」，餐敘就變成公開處刑蘇巧慧的無能。所以她選擇吃蟹。蟹不會反駁。也難怪，在賴清德面前，「四環八線」已經跟「蘇貞昌」一樣，是不能端上桌的那一道。