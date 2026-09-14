防彈衣攻防 沈伯洋團隊嗆是蔣萬安開話題 北市府：打臉吳思瑤？

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日東京路跑穿防彈背心引熱議，並延燒成選戰議題，與蔣萬安團隊隔空互嗆。沈競辦發言人蔡一愷今再批蔣，只該話題是蔣萬安開啟，卻反過來質問沈扯台北治安，這才是真正問A答B。北市府副發言人葉向媛反問沈團隊，「是在公開打臉自家總幹事嗎？」

葉向媛表示，面對記者提問，蔣市長只是陳述事實，至於是誰先開始的？穿防彈衣跑步，影片是你們PO的、話題是你們操作的；對外說穿了幾天、穿去哪裡的，也是你們總幹事吳思瑤。現在卻說「話題是蔣市長開啟」，難道是在公開打臉自家總幹事嗎？

葉向媛說，小洋逃去日本，靠發言人來護主，奉勸蔡發言人，不要一出道就學認知作戰、混淆是非，更不要學沈委員，整天「小洋逃」、問A答B。