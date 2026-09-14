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談鬆綁法規與改革制度 李四川、蘇巧慧各抒理念拉攏建築師支持

聯合報／ 記者王慧瑛林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席建築師公會會員座談，遇到許多舊識，讓李四川備感溫暖，他用沙啞聲音說，如果能回新北服務，一定鬆綁不合時宜法規，讓城市更進步。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席建築師公會會員座談，遇到許多舊識，讓李四川備感溫暖，他用沙啞聲音說，如果能回新北服務，一定鬆綁不合時宜法規，讓城市更進步。記者王慧瑛／攝影

新北市建築師公會今晚辦會員座談及餐敘，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧先後到場博感情，雙方沒有相遇，李四川用沙啞的聲音說，年底若能回新北服務，一定修改不合時宜法規，讓城市更進步。蘇巧慧則說，若當上新北市長，將盡速啟動工程造價標準檢討，與公會共同研議制度改革。

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新北市建築師公會理事長汪俊男迎接介紹李四川出場時，疾呼「期待年底李四川能回新北市府帶領我們」。為蘇巧慧開場時，稱讚蘇在立法院長期支持建築師公會，在內政委員會更時常幫助公會和中央主管機關開會協調，大讚蘇巧慧是「自己人」、「最支持建築師的好立委」，兩邊都給滿「情緒價值」，都不得罪。

李四川說，他投入選戰半年來，瘦了5公斤，講話的量超過他過去50年。李四川聲音沙啞嚴重，他自我解嘲說，果然做工程的人要參與選舉不容易。

李四川說，當年他當新工處長時，對都設審查頗有意見，有一回委員給的意見是「磁磚要暖色一點」，他連續送了6次都沒通過，他索性拿7塊不同顏色磁磚請委員直接選，他認為，都審委員的要求要能做得到，要更明確一點，他若能當市長，對許多窒礙難行、不合時宜的法規一定好好檢討。

李也談到，許多人覺得雙北建築物多數不夠漂亮，許多搶眼的建築常是違反法規，採取專案核准，他主張「 為何不給一個好的法規」，讓城市更進步。

蘇巧慧表示，她長年和建築師們一起合作，建築師就是構築城市理想生活的幕後功臣。蘇說，她期盼未來能夠和眾人一起合作，在新北29區都打造能夠保存城市記憶，同時推動街廓翻新的建築。

蘇巧慧提到，為了加速新北都市更新的速度，她在和公會以及許多產業夥伴共同討論之後，提出設立「都市更新局」，透過提高層級、增加員額、單一窗口的方式，打造簡政便民的都更審議程序，同時以捷運、鐵路、輕軌等交通節點為中心，更新街廓機能，讓市民的居住和通勤環境同步升級。另外，她也會配合地方的歷史建築、觀光老街等特色地景，保留各地特色，讓新北的每一個街區都能擁有自己的文化與生命力。

針對建築師長期關心的工程造價與專業報酬問題，蘇巧慧指出，近年營建物價及人力成本快速變動，包括綠建築、耐震與各項審查要求日益繁複，建築師承擔的設計、監造及行政責任持續增加，現行建築執照工程造價標準卻未能充分反映市場實況。她承諾，未來當上新北市長，將盡速啟動工程造價標準檢討，並與建築師公會共同研議制度改革，合理彰顯建築師的專業價值，讓人才留在新北，打造更宜居、高品質城市。

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席建築師公會會員座談，遇到許多舊識，讓李四川備感溫暖，他用沙啞聲音說，如果能回新北服務，一定鬆綁不合時宜法規，讓城市更進步。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席建築師公會會員座談，遇到許多舊識，讓李四川備感溫暖，他用沙啞聲音說，如果能回新北服務，一定鬆綁不合時宜法規，讓城市更進步。記者王慧瑛／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她長年和建築師們一起合作，建築師就是構築城市理想生活的幕後功臣。蘇說，她期盼未來能夠和眾人一起合作，在新北29區都打造能夠保存城市記憶，同時推動街廓翻新的建築。圖／蘇巧慧團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她長年和建築師們一起合作，建築師就是構築城市理想生活的幕後功臣。蘇說，她期盼未來能夠和眾人一起合作，在新北29區都打造能夠保存城市記憶，同時推動街廓翻新的建築。圖／蘇巧慧團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她長年和建築師們一起合作，建築師就是構築城市理想生活的幕後功臣。蘇說，她期盼未來能夠和眾人一起合作，在新北29區都打造能夠保存城市記憶，同時推動街廓翻新的建築。圖／蘇巧慧團隊提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她長年和建築師們一起合作，建築師就是構築城市理想生活的幕後功臣。蘇說，她期盼未來能夠和眾人一起合作，在新北29區都打造能夠保存城市記憶，同時推動街廓翻新的建築。圖／蘇巧慧團隊提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她長年和建築師們一起合作，建築師就是構築城市理想生活的幕後功臣。蘇說，她期盼未來能夠和眾人一起合作，在新北29區都打造能夠保存城市記憶，同時推動街廓翻新的建築。圖／蘇巧慧團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她長年和建築師們一起合作，建築師就是構築城市理想生活的幕後功臣。蘇說，她期盼未來能夠和眾人一起合作，在新北29區都打造能夠保存城市記憶，同時推動街廓翻新的建築。圖／蘇巧慧團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席建築師公會會員座談，遇到許多舊識，讓李四川備感溫暖，他用沙啞聲音說，如果能回新北服務，一定鬆綁不合時宜法規，讓城市更進步。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席建築師公會會員座談，遇到許多舊識，讓李四川備感溫暖，他用沙啞聲音說，如果能回新北服務，一定鬆綁不合時宜法規，讓城市更進步。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席建築師公會會員座談，遇到許多舊識，讓李四川備感溫暖，他用沙啞聲音說，如果能回新北服務，一定鬆綁不合時宜法規，讓城市更進步。記者王慧瑛／攝影
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