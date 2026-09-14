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黃世杰提3大醫療政策 喊話布局桃園第二座醫學中心

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人黃世杰今提出3大醫療政策，包括打造「桃園特色醫療中心網絡」、「全齡身心照護支持網」及「醫護安居專案」，同時提前布局桃園第二座醫學中心。聯合報系資料照
民進黨桃園市長候選人黃世杰今提出3大醫療政策，包括打造「桃園特色醫療中心網絡」、「全齡身心照護支持網」及「醫護安居專案」，同時提前布局桃園第二座醫學中心。聯合報系資料照

桃園人口持續成長，城鄉醫療資源落差也成為市長選戰議題。民進黨桃園市長候選人黃世杰今提出3大醫療政策，包括打造「桃園特色醫療中心網絡」、「全齡身心照護支持網」及「醫護安居專案」，他也主張提前布局桃園第二座醫學中心，從區域醫療、全齡照護及醫護人力著手，提升桃園整體醫療量能。

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黃世杰表示，自己出身新屋漁村，成長過程讓他深刻體會城鄉醫療資源差距，對醫療資源相對不足地區的居民而言，醫院距離及交通便利性，都可能影響能否及時就醫。桃園幅員廣大，各區人口結構、交通及醫療資源差異明顯，市府應主動盤點需求、整合資源。

黃世杰說，他將打造「桃園特色醫療中心網絡」，依癌症、兒童、高齡等需求，推動特色醫療院所及專業分工，由市府協助充實設備、延攬及留任人才，並結合醫學中心建立跨院合作機制，依各區人口結構、疾病型態及需求配置資源，減少市民跨區就醫。

另全齡照護方面將建立「全齡身心照護支持網」，設置兒童早期療育快速通道，縮短評估及療育等待時間；心理健康服務也將深入社區，並推動「醫養合一」，串聯醫療、長照及家庭支持資源，減輕家庭照顧壓力。

黃世杰表示，醫療人力是提升醫療量能的關鍵，因此提出「醫護安居專案」，規畫社會住宅提供醫護專案保留額，加碼租屋、大眾運輸通勤補助，並提供醫護子女幼兒園優先序位，降低醫護在桃園工作及生活負擔，增加人才留任誘因。

除強化既有醫療量能，黃世杰說，他也將積極布局「桃園第二座醫學中心」，提前從土地、交通、區域醫療需求及人才配置著手，逐步強化重症、急症及專科醫療量能；未來若當選市長，將同步推動特色醫療、全齡照護、醫護人才支持及醫學中心布局，縮短城鄉醫療資源差距。

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