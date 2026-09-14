李四川出席鶯歌永昌里敬老餐會 民眾送暖心小物應援

國民黨新北市長候選人李四川今晚出席鶯歌區永昌里重陽敬老餐會，受在地鄉親熱烈歡迎，有鄉親獻上飛吻、高喊「凍蒜」，還有鄉親特別帶來手沖咖啡，要為李四川加油打氣。李四川近日聲音有些沙啞，但在台上仍全力向每位鄉親問候，他也重申「樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌」、「大漢溪捷運縱貫線」及「新北巨蛋城」等多項政策，在地政見，獲得現場熱烈迴響、掌聲不斷。

李四川抵達現場時，受到永昌里長游武雄歡迎，北鶯社區發展協會理事長李素貞並致贈自製手沖咖啡給李四川，為李四川強力應援，舉動相當暖心；許多鄉親也紛紛要求合照留念，凍蒜聲不絕於耳。今日活動議員黃永昌、洪佳君、民眾黨候選人吳亞倫，也出席共襄盛舉。

李四川表示，針對在地建設，他已提出未來將延伸民生汐止線，推動「大漢溪捷運縱貫線」，讓新北巨蛋城帶來的不只是演唱會及觀賽人潮，並可串聯塭仔圳、新莊、樹林、土城、三峽、鶯歌，以及麥仔園、大柑園等，帶動產業進駐、創造更多優質就業機會。

李四川表示，同時他也會持續推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌，全力克服工程困難，回應民眾多年的期待，全面提升樹林鶯歌及溪南地區民眾的交通與生活品質，未來也將與桃園市長張善政攜手合作，推動跨縣市的捷運軌道及各項建設。

此外，李四川表示，新北市敬老卡點數已擴增至600點，未來擔任市長將進一步把其中300點「悠遊卡化」，讓長輩可直接於便利商店、超市、藥局消費，並能折抵醫療院所就診費用，讓福利照顧更彈性、更貼近銀髮族日常生活需求。