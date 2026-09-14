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邱嘉進批國民黨抹黑救選情 藍營宜縣黨部回批「攻擊無下限」邀辯論

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進親上火線，批國民黨選情告急？從員山鄉長涉貪，到壯圍鄉長候選人涉賄選，不先向宜蘭鄉親說清楚，反而發動負面攻擊。 聯合報系資料照
民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進親上火線，批國民黨選情告急？從員山鄉長涉貪，到壯圍鄉長候選人涉賄選，不先向宜蘭鄉親說清楚，反而發動負面攻擊。 聯合報系資料照

宜蘭縣長選舉藍綠交鋒，民進黨縣黨部主委邱嘉進今天批國民黨選情告急？從員山鄉長涉貪，到壯圍鄉長候選人涉賄選，不先向宜蘭鄉親說清楚，反發動負面攻擊；國民黨縣黨部回應，邱嘉進惡意帶風向，刑法規定被告在判決有罪確定前，一律是無罪推定原則，不能「未審先判」，既然要講政策願景，就邀請林國漳顧問公開辯論。

2026九合一選舉

藍營最近接連提出林國漳身兼三個國營事業董事與監察人等職務，每年領取政治酬庸百萬元，招牌看板多到連行政院長卓榮泰到宜蘭都有感覺，掀起名嘴評論等剪接影片瘋傳。民進黨縣黨部主委邱嘉進批評國民黨選情急了，政策講不贏、願景提不出來，就只剩下剪影片、貼標籤、潑髒水。

邱嘉進說，尤其從國民黨員山鄉長涉貪案件，到近期壯圍鄉長候選人捲入涉嫌賄選案件，不先向鄉親說清楚，反而急著發動負面攻擊，難道是想用貼標籤、抹黑影片轉移賄選風暴的焦點？有時間剪影片、作梗圖、抹黑林國漳，為什麼沒有同樣的力氣向宜蘭縣民說明自己的推出的人為何捲入涉貪、賄選疑雲？

邱嘉進要求國民黨縣長參選人吳宗憲不要躲在攻防背後，政治人物言行本就應該接受檢驗，與其動用黨中央、立院黨團到地方黨部一條龍攻擊林國漳，不如先告訴宜蘭人，吳宗憲究竟要為宜蘭做什麼？又要如何面對自己政治人物涉入的賄選案件？同時也要正告國民黨，對於任何惡意散布不實資訊、損害候選人名譽的行為，將蒐集相關事證，不排除採取法律行動依法提告。

國民黨縣黨部隨後批評邱嘉進帶風向「知識有上限，攻擊無下限」，依據刑事訴訟法規定，被告在法院判決有罪確定前，一律是無罪推定原則，如果邱主委不懂法律，可以請教林國漳律師；黨部支持檢調依法辦案，但不代表可以接受任何人「未審先判」，更不能讓尚在偵查階段的案件成為影響選舉、打擊參選人的政治工具。

縣黨部說，邱主委極力將林國漳擔任獨董、監察人的事實、把外界質疑林與新潮流的關係，全數定調成抹黑，正是「遮得越用力，露得越明顯」，更讓外界好奇林國漳與新潮流派系、陳金德關係，更印證坊間傳聞因派系問題，宜蘭正國會系統民代才會脫黨參選，這才是邱主委應要關注之事；針對邱主委所說「政策講不贏、願景提不出來」，那就邀請林國漳顧問進行政策公開辯論，透過辯論讓鄉親做選擇。

國民黨宜蘭縣黨部批評民進黨縣黨部主委邱嘉進，把外界林國漳的質疑講成是「抹黑」，反問候選人的言行不是應該接受各界檢驗嗎？ 聯合報系資料照
國民黨宜蘭縣黨部批評民進黨縣黨部主委邱嘉進，把外界林國漳的質疑講成是「抹黑」，反問候選人的言行不是應該接受各界檢驗嗎？ 聯合報系資料照

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 吳宗憲

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