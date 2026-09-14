快訊

杜鵑颱風最快明生成恐增為中颱！傍晚起桃園以北降雨增 明天雨最大

外資賣超369億元 晶圓雙雄買賣超不同調、台積電除息前已遭連四賣

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

聽新聞
0:00 / 0:00

郭禮伯之子籲驗DNA 蔣萬安：4年前已經回答過

中央社／ 台北14日電
台北市長蔣萬安。聯合報記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安。聯合報記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安與故總統蔣經國是否有血緣關係持續發酵，針對郭禮伯之子郭貽熹要求要驗DNA（去氧核醣核酸），蔣萬安今天表示，4年前他已經回答過這議題；郭貽熹則說，「我願意跟你驗啊！」

2026九合一選舉

已故將軍郭禮伯之子郭貽熹日前拋出「願與蔣萬安驗DNA」，蔣萬安今天下午赴市議會備詢前、回應媒體追問時簡短表示，「4年前（2022年）我就已經回答過了。」

信民協會創會理事長黃清龍2022年9月曾出版「門裡還是門外？從蔣經國日記再探孝嚴身世」一書，認為蔣萬安父親蔣孝嚴的親生父親極可能是郭禮伯，主張蔣萬安應改姓郭，並驗DNA確認。

黃清龍今天下午在台北市台大校友會館舉行「蔣家血緣未解之謎」新書發表會，邀請郭貽熹、前國大代表黃澎孝、雙清文教基金會理事長洪三雄等人出席。

郭貽熹在新書發表會回應記者提問時指出，希望蔣萬安勇於面對問題，「我願意跟你驗啊！」

黃清龍在新書指出，蔣經國在日記中，直接否認章亞若所生雙胞胎（章孝嚴、章孝慈）與他自身有關，而說是王繼春與「章姓女」未婚所生，還說照顧雙胞胎是「為念亡友之情」，這已直接衝擊了章孝嚴改姓蔣的合法性。

黃清龍表示，蔣萬安現在要連任台北市長，未來甚至劍指總統大位，對於自身血緣，就有義務向社會說清楚。這是關乎政治誠信與歷史態度的問題，不應一昧地迴避；政治可以包裝、權力可以追求，但真相不能含糊、身分更不能模糊。

黃清龍指出，透過DNA鑑定了解自己身世並不可恥，要求進行DNA鑑定也絕非黨派之爭，而是對選民起碼的尊重，對當事人本身更是一種解脫。即使鑑定結果不如所願，只要坦然面對，爭議自然止息，反而海闊天空。

黃清龍表示，按行政程序法規定，當年戶政機關做出處分所憑藉的「推定認領」事實基礎，已遭蔣經國日記徹底否定，內政部應依法撤銷當年准予章孝嚴變更生父為蔣經國的違法行政處分，回復其原戶籍登記狀態。

對於血緣關係議題，蔣萬安2022年曾回應說，沒有人可以決定自己的出生，「姓章、姓蔣不重要，愛台灣就是我的DNA」。而日前蔣萬安也表示，不要每次選舉都要討論DNA的事，4年前有人要他驗DNA，「現在又要我驗DNA」。

此外，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日期間穿著防彈衣，引發網友討論北市治安議題。蔣萬安上午出席木柵段公辦都更案即將完工記者會受訪時說，其實不只台北市，全台灣一直以來都是以安全在國際間著稱，不希望選舉到了，就抹煞基層警察做出的努力跟各項貢獻。

關於有民眾反映市民大道分隔島吸菸區，拆除後又重置，是否浪費公帑。蔣萬安下午在市政總質詢前回應媒體提問表示，推動無菸城市，這是進步城市重要指標，市民支持、推動過程願意聆聽，能夠做得更好的地方願意改進，繼續朝無菸城市目標前進。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

「蔣家血緣未解之謎」新書發表會14日下午在台大校友會館舉行，已故將軍郭禮伯之子郭貽熹（圖）出席，分享過往與父親之間的互動。中央社
「蔣家血緣未解之謎」新書發表會14日下午在台大校友會館舉行，已故將軍郭禮伯之子郭貽熹（圖）出席，分享過往與父親之間的互動。中央社

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 DNA 蔣經國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

總質詢最後一天...綠新潮流再打兒國際交換生案 蔣萬安回應

不讓釘子戶卡都更...上任後首例代拆案將完工 蔣萬安親曝執行背後壓力

東京、美國穿防彈衣卻扯台北治安 蔣萬安轟沈伯洋：誰在轉移話題？

許淑華怒問兒少保護癱瘓怎不怒 蔣萬安允檢討

相關新聞

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

台北市長蔣萬安今議會總質詢結束，蔣連任選戰將正式啟動，據了解，蔣萬安拚連任，本月下旬競選辦公室將成立。如何迎戰對手沈伯洋？知情人士透露，蔣爭取連任戰略還是以「市政牌政績」為基礎，周間以市政為主，周末安排多選舉行程，三層戰術主軸也曝光。

登記後首份台中市長選戰民調 江啟臣領先何欣純12.6個百分點

國民黨台中市議會黨團委託TVBS民調中心調查，發布縣市長登記參選後的第一份台中市長選戰民調，國民黨參選人江啟臣支持度45.1%，民進黨參選人何欣純32.5%，差距12.6個百分點。江辦表示，會持續爭取市民認同；民進黨團說，以同一機構來說，趨勢是江下何上。

攜手奮鬥 盧秀燕喊組在野大聯盟

藍白合在竹北破局，是否外溢效應引發關注。台中市長盧秀燕昨強力呼籲成立「在野大聯盟」，跨黨派攜手為民奮鬥。此外，國民黨籍苗栗縣長鍾東錦昨成立競選總部，民眾黨創黨主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文先後到場，營造苗栗「藍白合」氛圍。

談鬆綁法規與改革制度 李四川、蘇巧慧各抒理念拉攏建築師支持

新北市建築師公會今晚辦會員座談及餐敘，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧先後到場博感情，雙方沒有相遇，李四川用沙啞的聲音說，年底若能回新北服務，一定修改不合時宜法規，讓城市更進步。蘇巧慧則說，若當上新北市長，將盡速啟動工程造價標準檢討，與公會共同研議制度改革。

黃世杰提3大醫療政策 喊話布局桃園第二座醫學中心

桃園人口持續成長，城鄉醫療資源落差也成為市長選戰議題。民進黨桃園市長候選人黃世杰今提出3大醫療政策，包括打造「桃園特色醫療中心網絡」、「全齡身心照護支持網」及「醫護安居專案」，他也主張提前布局桃園第二座醫學中心，從區域醫療、全齡照護及醫護人力著手，提升桃園整體醫療量能。

郭禮伯之子籲驗DNA 蔣萬安：4年前已經回答過

台北市長蔣萬安與故總統蔣經國是否有血緣關係持續發酵，針對郭禮伯之子郭貽熹要求要驗DNA（去氧核醣核酸），蔣萬安今天表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。