郭禮伯之子籲驗DNA 蔣萬安：4年前已經回答過

台北市長蔣萬安與故總統蔣經國是否有血緣關係持續發酵，針對郭禮伯之子郭貽熹要求要驗DNA（去氧核醣核酸），蔣萬安今天表示，4年前他已經回答過這議題；郭貽熹則說，「我願意跟你驗啊！」

已故將軍郭禮伯之子郭貽熹日前拋出「願與蔣萬安驗DNA」，蔣萬安今天下午赴市議會備詢前、回應媒體追問時簡短表示，「4年前（2022年）我就已經回答過了。」

信民協會創會理事長黃清龍2022年9月曾出版「門裡還是門外？從蔣經國日記再探孝嚴身世」一書，認為蔣萬安父親蔣孝嚴的親生父親極可能是郭禮伯，主張蔣萬安應改姓郭，並驗DNA確認。

黃清龍今天下午在台北市台大校友會館舉行「蔣家血緣未解之謎」新書發表會，邀請郭貽熹、前國大代表黃澎孝、雙清文教基金會理事長洪三雄等人出席。

郭貽熹在新書發表會回應記者提問時指出，希望蔣萬安勇於面對問題，「我願意跟你驗啊！」

黃清龍在新書指出，蔣經國在日記中，直接否認章亞若所生雙胞胎（章孝嚴、章孝慈）與他自身有關，而說是王繼春與「章姓女」未婚所生，還說照顧雙胞胎是「為念亡友之情」，這已直接衝擊了章孝嚴改姓蔣的合法性。

黃清龍表示，蔣萬安現在要連任台北市長，未來甚至劍指總統大位，對於自身血緣，就有義務向社會說清楚。這是關乎政治誠信與歷史態度的問題，不應一昧地迴避；政治可以包裝、權力可以追求，但真相不能含糊、身分更不能模糊。

黃清龍指出，透過DNA鑑定了解自己身世並不可恥，要求進行DNA鑑定也絕非黨派之爭，而是對選民起碼的尊重，對當事人本身更是一種解脫。即使鑑定結果不如所願，只要坦然面對，爭議自然止息，反而海闊天空。

黃清龍表示，按行政程序法規定，當年戶政機關做出處分所憑藉的「推定認領」事實基礎，已遭蔣經國日記徹底否定，內政部應依法撤銷當年准予章孝嚴變更生父為蔣經國的違法行政處分，回復其原戶籍登記狀態。

對於血緣關係議題，蔣萬安2022年曾回應說，沒有人可以決定自己的出生，「姓章、姓蔣不重要，愛台灣就是我的DNA」。而日前蔣萬安也表示，不要每次選舉都要討論DNA的事，4年前有人要他驗DNA，「現在又要我驗DNA」。

此外，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日期間穿著防彈衣，引發網友討論北市治安議題。蔣萬安上午出席木柵段公辦都更案即將完工記者會受訪時說，其實不只台北市，全台灣一直以來都是以安全在國際間著稱，不希望選舉到了，就抹煞基層警察做出的努力跟各項貢獻。

關於有民眾反映市民大道分隔島吸菸區，拆除後又重置，是否浪費公帑。蔣萬安下午在市政總質詢前回應媒體提問表示，推動無菸城市，這是進步城市重要指標，市民支持、推動過程願意聆聽，能夠做得更好的地方願意改進，繼續朝無菸城市目標前進。

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