快訊

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧提4大餐飲政見 智慧餐飲、食安、職務再設計及跨界合作

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧授旗給擔任後援會總會長的張和漢。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧授旗給擔任後援會總會長的張和漢。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午出席餐飲業後援會成立大會，現場800名支持者高呼凍蒜。蘇巧慧致詞時提出智慧餐飲、職務再設計、跨界合作及強化食安參與等主張，盼串聯餐飲、農業、影視與在地商圈跨界合作，讓新北各產業攜手發揮精彩。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，餐點不只是食物，也是在建構城市的文化與記憶，餐飲從業者是建立新北市品牌與味道最重要的夥伴。無論是精緻料理、滷肉飯，或是中秋節蛋黃酥等節慶糕點，都能代表新北市的味道與心意；未來可與商圈協會合作，設計各商圈特色料理及料理大街，也可結合不同產業辦理活動，透過跨界合作帶來更多顧客與商機。

蘇巧慧說把餐飲界照顧好，也能帶動上游農業發展，政府將協助優先採購在地優質食材，讓餐飲與農產品串聯。另外餐飲也是許多年輕人容易進入的產業，若能建立良好環境與發展機會，讓從業者不只顧好生活，也能看見成績與成就，吸引更多年輕人才投入。蘇巧慧表示，自己與台灣金牌廚師、台菜王子黃景龍是小學六年同班同學，兩人各有不同專長，黃景龍走上餐飲之路並發光發熱。只有建立完善的餐飲環境，讓人才覺得走這條路有出路，才是培養餐飲人才實際的方向。

蘇巧慧提出推動智慧餐飲，希望政府與軟體界合作，讓中小微型餐飲業者能以手機管理倉儲庫存、食材保鮮及採購數量的工具，降低使用AI的門檻。她也提到，規模較大的餐廳已使用智慧送餐機器人、QR Code點餐系統等方式降低服務人力負擔，中小微型店家則可由政府協助。面對缺工問題，蘇巧慧則提出職務再設計，將重複性工作交給機器人，並把適合的工作留給二度就業的中高齡者，降低餐飲業人力負擔。

另外蘇巧慧提出跨界合作，讓影視產業與餐飲、糕點等產業進行跨界合作，由政府扮演平台與後盾角色，協助不同產業接軌，也協助食品業者提升包裝與設計。最後則是最重要的食安，蘇巧慧說新北市食安規範應讓第一線餐飲業者的意見進入食安會報，讓消費者安心，並帶動整體上游供應鏈，打造新北美食繁星。

蘇巧慧說明餐飲政見。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧說明餐飲政見。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與餐飲業後援會幹部及議員參選人合影。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與餐飲業後援會幹部及議員參選人合影。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席餐飲業後援會成立大會。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席餐飲業後援會成立大會。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧頒發後援會證書。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧頒發後援會證書。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧 食安 餐飲 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2010參選新北市長敗給朱立倫 蔡英文：蘇巧慧比16年前的蔡英文更厲害

民團促學校午餐升級 已獲11名地方首長參選人簽署

選情加溫…李四川勤跑對手本命區 蘇巧慧秀與總統自拍照

免費午餐後孩子吃得更好嗎？民團籲地方首長參選人守住5大品質

相關新聞

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

台北市長蔣萬安今議會總質詢結束，蔣連任選戰將正式啟動，據了解，蔣萬安拚連任，本月下旬競選辦公室將成立。如何迎戰對手沈伯洋？知情人士透露，蔣爭取連任戰略還是以「市政牌政績」為基礎，周間以市政為主，周末安排多選舉行程，三層戰術主軸也曝光。

美濃盜採砂石集團挾怨報復？柯志恩團隊按鈴控告負面看板違選罷法

國道10號旗山交流道出口處路口，日前出現一面不利國民黨市長參選人柯志恩的廣告看板，警方追查後已下架。民進黨參選人酸國民黨「查水表」，地方則盛傳此面看板是由「美濃大峽谷」涉案人親屬出資張掛，柯志恩團隊今天下午赴橋頭地檢署控告違反選罷法，籲請檢方從重求刑，端正選風。

登記後首份台中市長選戰民調 江啟臣領先何欣純12.6個百分點

國民黨台中市議會黨團委託TVBS民調中心調查，發布縣市長登記參選後的第一份台中市長選戰民調，國民黨參選人江啟臣支持度45.1%，民進黨參選人何欣純32.5%，差距12.6個百分點。江辦表示，會持續爭取市民認同；民進黨團說，以同一機構來說，趨勢是江下何上。

曝新竹縣整合進度僅6成 林為洲：國民黨史上最艱困一戰

竹北藍白合破局，前立委林為洲今天表示，新竹縣這局將會是創歷史以來，國民黨最艱困的一場選戰，且竹北市長、民進黨新竹縣長參選人鄭朝方有現任加持，實力大增。他認為，新竹縣藍白應該要重新縫合，建立兩黨溝通平台，共同為贏得選戰持續努力。

攜手奮鬥 盧秀燕喊組在野大聯盟

藍白合在竹北破局，是否外溢效應引發關注。台中市長盧秀燕昨強力呼籲成立「在野大聯盟」，跨黨派攜手為民奮鬥。此外，國民黨籍苗栗縣長鍾東錦昨成立競選總部，民眾黨創黨主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文先後到場，營造苗栗「藍白合」氛圍。

蘇巧慧提4大餐飲政見 智慧餐飲、食安、職務再設計及跨界合作

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午出席餐飲業後援會成立大會，現場800名支持者高呼凍蒜。蘇巧慧致詞時提出智慧餐飲、職務再設計、跨界合作及強化食安參與等主張，盼串聯餐飲、農業、影視與在地商圈跨界合作，讓新北各產業攜手發揮精彩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。