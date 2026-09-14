蘇巧慧提4大餐飲政見 智慧餐飲、食安、職務再設計及跨界合作

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午出席餐飲業後援會成立大會，現場800名支持者高呼凍蒜。蘇巧慧致詞時提出智慧餐飲、職務再設計、跨界合作及強化食安參與等主張，盼串聯餐飲、農業、影視與在地商圈跨界合作，讓新北各產業攜手發揮精彩。

蘇巧慧表示，餐點不只是食物，也是在建構城市的文化與記憶，餐飲從業者是建立新北市品牌與味道最重要的夥伴。無論是精緻料理、滷肉飯，或是中秋節蛋黃酥等節慶糕點，都能代表新北市的味道與心意；未來可與商圈協會合作，設計各商圈特色料理及料理大街，也可結合不同產業辦理活動，透過跨界合作帶來更多顧客與商機。

蘇巧慧說把餐飲界照顧好，也能帶動上游農業發展，政府將協助優先採購在地優質食材，讓餐飲與農產品串聯。另外餐飲也是許多年輕人容易進入的產業，若能建立良好環境與發展機會，讓從業者不只顧好生活，也能看見成績與成就，吸引更多年輕人才投入。蘇巧慧表示，自己與台灣金牌廚師、台菜王子黃景龍是小學六年同班同學，兩人各有不同專長，黃景龍走上餐飲之路並發光發熱。只有建立完善的餐飲環境，讓人才覺得走這條路有出路，才是培養餐飲人才實際的方向。

蘇巧慧提出推動智慧餐飲，希望政府與軟體界合作，讓中小微型餐飲業者能以手機管理倉儲庫存、食材保鮮及採購數量的工具，降低使用AI的門檻。她也提到，規模較大的餐廳已使用智慧送餐機器人、QR Code點餐系統等方式降低服務人力負擔，中小微型店家則可由政府協助。面對缺工問題，蘇巧慧則提出職務再設計，將重複性工作交給機器人，並把適合的工作留給二度就業的中高齡者，降低餐飲業人力負擔。

另外蘇巧慧提出跨界合作，讓影視產業與餐飲、糕點等產業進行跨界合作，由政府扮演平台與後盾角色，協助不同產業接軌，也協助食品業者提升包裝與設計。最後則是最重要的食安，蘇巧慧說新北市食安規範應讓第一線餐飲業者的意見進入食安會報，讓消費者安心，並帶動整體上游供應鏈，打造新北美食繁星。

蘇巧慧說明餐飲政見。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與餐飲業後援會幹部及議員參選人合影。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席餐飲業後援會成立大會。記者黃子騰／攝影