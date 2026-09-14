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獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午到議會接受總質詢最後一天，據了解，蔣萬安拚連任，本月下旬競選辦公室將成立。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安今天下午到議會接受總質詢最後一天，據了解，蔣萬安拚連任，本月下旬競選辦公室將成立。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安今議會總質詢結束，蔣連任選戰將正式啟動，據了解，蔣萬安拚連任，本月下旬競選辦公室將成立。如何迎戰對手沈伯洋？知情人士透露，蔣爭取連任戰略還是以「市政牌政績」為基礎，周間以市政為主，周末安排多選舉行程，三層戰術主軸也曝光。

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選戰倒數75天，目前觀察，民進黨沈伯洋以空戰戰術為主軸。知情人士分析，蔣萬安是現任者，可碰觸的市政面向多，尤其這四年蔣累積的市政成績，是可以拿來說服台北市民再投給蔣萬安，不過執政者的施政當然也會被檢驗，他認為，「市長面對市政議題的態度還是核心」，市民也會檢驗這些議題是否為政治操作，蔣團隊仍會「訴之以理」。

「現在已有當年大罷免的既視感」，也有藍營人士認為，蔣萬安近期被綠營、側翼猛打兒子的國際交換生議題，民進黨就是用當年大罷免時的戰術打這場選戰，不過經歷過大罷免後，藍營已經知道民進黨會玩什麼樣手法，接下來國民黨會以聯合作戰方式應戰。

藍營人士透露，接下來蔣萬安連任之役有三層戰術主軸，包括市政議題會由局處資料、內容端立即回應澄清；選戰部分則等競選辦公室成立後，針對選戰攻擊議題就會即時回擊、即時澄清；並且也會聯合民代團結藍營力量。

這名藍營人士說「台北隊隨時都在，最後也會進入選戰倒數階段」，甚至外縣市選戰有需要，蔣萬安也都會有安排行程，該幫忙的、該跑的，都會去幫、都會去跑。

至於陸戰部分，北市操盤手、國民黨黨部主委、議長戴錫欽也指出，接下來北市12個區的蔣萬安後援會都會陸續成立，還有各個不同的後援會，如婦女、青年、客家、新住民等也都有陸續安排時間，另還有33個議員和提名參選人的總部成立時間。

戴錫欽說，其實這樣的時間安排已經非常緊湊，蔣萬安還要到外縣市站台包括去新北市幫李四川站台，另外就是選前之夜的全國聯合造勢活動，目前也在審慎評估舉辦在台北市的造勢活動。

國民黨議員李明賢表示，連任市長不需要太早進入選戰模式，不過民進黨用這種鋪天蓋地的抹黑方式，對蔣萬安來講，需要被動引戰，看起來綠營打熱選戰，也會激發綠營的投票率；相反，藍軍也必須打熱，激發支持者的投票熱情。

李說，總質詢結束之後，蔣萬安的選戰模式也要相對應調整，必須要加速，除了施政成績，還有競選辦公室、競選總部成立，選戰模式都要加快，甚至議題不能冷處理，必須全面應戰。

「決勝負的關鍵，還是要激發出自己人出來投票，熱情一定要激發出來，要整個選戰模式要調整因應。」李明賢說，執政優勢不需要採取攻勢，尤其蔣還是有執政政績優勢，包括執政四年有輝達、大巨蛋、捷運六箭齊發等施政成績，主攻到戰略還是要以「施政成績」鋪排，不過戰術上，防守面上包括攻擊、空戰都要全面因應。

「感覺大罷免的勢頭出來了」，李明賢坦言，現在到地方跑，很多基層的支持者，都要大家勇敢幫蔣萬安站出來，尤其綠營打蔣萬安兒子未成年兒子，打小孩打到鋪天蓋地，絕對會有迴力鏢，綠營打過頭效果有限。

蔣萬安 沈伯洋 辦公室 2026九合一選舉 台北市選舉

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