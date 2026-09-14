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影／蘇巧慧成立餐飲業後援會 盼藉由餐飲塑造新北文化

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天舉行餐飲業後援會成立大會，爭取餐飲業者的支持。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天舉行餐飲業後援會成立大會，爭取餐飲業者的支持。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天與賴清德總統、前總統蔡英文一起大啖萬里蟹。蘇巧慧今天成立餐飲業後援會時強調，餐飲業者其實是新北文化品牌的塑造者，可以透過食物的味道讓人印象深刻。

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蘇巧慧受訪表示，小英總統昨天陪我一起組成山友後援會，讓大家未來在新北往山區走走看看山林的美，接下來受萬里子弟賴總統之邀到連接山海的萬里品嚐一整桌的山珍海味，就是希望藉由我們規劃升級新北的基礎建設和交通設施，讓這裡美麗的山與海、加上有故事的特產，能讓更多人看見新北的美麗，也讓新北成為來台的外國友人一生一定要來一次的城市。

蘇巧慧像餐飲業者喊話，餐飲業者其實是新北文化品牌的塑造者，可以透過食物的味道讓人印象深刻，更可以結合各地商圈發展特色飲食，或是異業結盟推廣美食，餐飲若好一定帶動農產品更好，進而帶動城市的發展與文化塑造。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天舉行餐飲業後援會成立大會，蘇巧慧到場後熱情與支持者握手致意。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天舉行餐飲業後援會成立大會，蘇巧慧到場後熱情與支持者握手致意。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行餐飲業後援會成立大會，發表他對餐飲業發展的看法與政策。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行餐飲業後援會成立大會，發表他對餐飲業發展的看法與政策。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧

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