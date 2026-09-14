北市中正萬華選區藍綠白夾殺 無黨籍徐立信競選影片砸碎藍綠配票

台北市中正萬華市議員選情激烈，面臨藍白整合議題，該區現任無黨籍市議員徐立信近期在西門町商圈「俊貿大樓」外牆大型電子螢幕推出宣傳，標榜擊碎「藍配票」、「綠配票」、「政黨壟斷」與「派系財團」。他說，十幾年靠一點一滴累積服務與問政，持續深入地方，了解基層真正需求。

中正萬華市議員共計8席空間，國民黨為4席、民進黨3席、無黨籍1席。不過，國民黨在應曉薇涉京華城案，褫奪公權後，女兒應佳妤以無黨籍身份參選，同時，上一屆落選頭、民眾黨市議員參選人吳怡萱強勢回歸，這也讓現任無黨籍議員徐立信腹背受敵。

為此，徐立信出招，在西門町商圈地標「俊貿大樓」外牆大型電子螢幕，重磅推出「AI快打旋風」宣傳影片，利用AI角色扮演擊碎藍綠配票，畫面上接連擊碎「藍配票」、「綠配票」、「政黨壟斷」與「派系財團」等大型字樣，訴求「不靠政黨、只靠您一票」。

徐立信表示，無黨籍候選人沒有政黨的資源挹注與配票護航，唯有依靠十幾年來一點一滴累積的紮實服務與專業問政，才能在藍綠夾殺中為市民爭取最大權益。

他說，民意代表的責任就是站在市民立場，該監督時監督、該爭取時爭取，同時持續深入地方、了解基層真正的需求。未來也將持續關注市政與民生議題，以務實問政及地方服務回應市民期待。