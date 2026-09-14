蘇巧慧推競選歌曲你我做伙拚未來 讚新北處處充滿驚喜

新北市長參選人蘇巧慧今天下午出席餐飲業後援會成立大會，被問及對李四川今天公布競選歌曲看法，蘇巧慧說自己的競選歌曲你我做伙拚未來，描述新北市從最北的石門到南邊的烏來，有山嵐、海洋、親切的人群，就像百寶箱一樣處處充滿驚喜。

蘇巧慧今天下午至板橋東方活動中心，出席餐飲界後援會成立大會，媒體詢問昨天與總統賴清德、前總統蔡英文再度合體，至萬里吃海鮮一事，蘇巧慧笑說自己的週末非常豐富，昨天早上先和小英總統組成了山友後援會，下午由出身萬里的賴清德總統邀請自己和小英總統，一起回他的家鄉萬里品嚐海鮮料理。

蘇巧慧指出，新北有山有海，有最豐富的資源，料理也都多元、有特色，這是新北的寶。未來希望藉由新皇冠海岸和鑽石山城觀光計畫，升級在地的基礎建設和交通設施，讓這裡的故事、特產被更多人看到，讓新北市成為大家最愛來的地方，也是外國人一生一定要到訪一次的城市。

媒體詢問蘇關於對手李四川今天公布競選歌曲，但疑似過程中用AI，中間有一個錯字下架。蘇巧慧表示還沒有聽過李的競選歌曲，不過自己的競選歌曲是由金曲製作人柯智豪寫的《你我做伙拚未來》。這首歌描述新北市非常美麗、豐富，從最北的石門到南邊的烏來，有山嵐、有海洋，有親切的人群，就像一個百寶箱一樣，處處充滿了驚喜。

蘇巧慧說希望藉這首歌，帶領大家到新北到處走走看看，就像新北隊每一個議員一定對自己的家鄉特產、風景故事都非常了解，每一個人都會努力講好故事，讓新北市成為台灣人安身立命的所在，外國人一生一定要到訪一次、最好的觀光城市。