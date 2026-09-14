美濃盜採砂石集團挾怨報復？柯志恩團隊按鈴控告負面看板違選罷法

國道10號旗山交流道出口處路口，日前出現一面不利國民黨市長參選人柯志恩的廣告看板，警方追查後已下架。民進黨參選人酸國民黨「查水表」，地方則盛傳此面看板是由「美濃大峽谷」涉案人親屬出資張掛，柯志恩團隊今天下午赴橋頭地檢署控告違反選罷法，籲請檢方從重求刑，端正選風。

高雄市議會國民黨團本月11日揭露，國道10號交流道旗山末端、旗屏路上的廣告牆面出現一面抹黑柯志恩的看板，內容呼籲市民不要支持刪減高雄財政預算的柯志恩。黨團批評，看板上沒有署名，明顯是選舉黑函。

國民黨揭露後，警方約談廣告代理商，委託人火速下架看板。民進黨議員參選人林慧欣批評柯志恩「鴨霸、查水表」，無法接受質疑及批評聲浪。地方盛傳，此面看板疑由美濃大峽谷砂石盜採案的相關人士贊助張掛，挾怨報復的意圖濃厚。

國民黨議員黃香菽、陳麗娜及議員參選人黃韻涵前往橋頭地檢署遞狀提出刑事告訴。她們指出，立法委員為中央民意代表，無權審查或刪減高雄地方政府的財政預算。匿名看板內容純屬捏造虛構，張掛人故意迴避查證並刻意匿名，具備明顯的「真實惡意」。希望透過提告追查看板申請資料，租約與資金流向等事證，追查幕後主使者。

柯志恩表示，選舉需要正向文宣表達參選理念，這樣一個負面文宣掛在顯眼位置，根本就是違反「選罷法」，提告是於法有據；透過提告動作，希望選舉不要再用負面且汙衊方法，「選戰不要打得這麼骯髒」，並提醒大家，這是一場乾淨正當的選舉，要好好遵守法律規則。

左起國民黨議員陳麗娜、黃香菽、市黨部發言人張永杰及議員候選人黃韻涵等四人代表柯志恩，今天下午前往橋頭地檢署遞狀提出刑事告訴，指控懸掛匿名看板的人涉犯選罷法。圖／高市黨部提供