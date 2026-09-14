快訊

亞運女足／中華2比1險勝越南 預賽首戰開紅盤

新系議員轟廢監院毀憲亂政 蔣萬安反擊：昔主張廢今成酬庸、髮夾彎？

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

美濃盜採砂石集團挾怨報復？柯志恩團隊按鈴控告負面看板違選罷法

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國道10號終點處原本張掛一面批評柯志恩的看板，引發外界關注後已經下架，改掛汽車旅館廣告。圖／取自林慧欣臉書
國道10號終點處原本張掛一面批評柯志恩的看板，引發外界關注後已經下架，改掛汽車旅館廣告。圖／取自林慧欣臉書

國道10號旗山交流道出口處路口，日前出現一面不利國民黨市長參選人柯志恩的廣告看板，警方追查後已下架。民進黨參選人酸國民黨「查水表」，地方則盛傳此面看板是由「美濃大峽谷」涉案人親屬出資張掛，柯志恩團隊今天下午赴橋頭地檢署控告違反選罷法，籲請檢方從重求刑，端正選風。

2026九合一選舉

高雄市議會國民黨團本月11日揭露，國道10號交流道旗山末端、旗屏路上的廣告牆面出現一面抹黑柯志恩的看板，內容呼籲市民不要支持刪減高雄財政預算的柯志恩。黨團批評，看板上沒有署名，明顯是選舉黑函。

國民黨揭露後，警方約談廣告代理商，委託人火速下架看板。民進黨議員參選人林慧欣批評柯志恩「鴨霸、查水表」，無法接受質疑及批評聲浪。地方盛傳，此面看板疑由美濃大峽谷砂石盜採案的相關人士贊助張掛，挾怨報復的意圖濃厚。

國民黨議員黃香菽、陳麗娜及議員參選人黃韻涵前往橋頭地檢署遞狀提出刑事告訴。她們指出，立法委員為中央民意代表，無權審查或刪減高雄地方政府的財政預算。匿名看板內容純屬捏造虛構，張掛人故意迴避查證並刻意匿名，具備明顯的「真實惡意」。希望透過提告追查看板申請資料，租約與資金流向等事證，追查幕後主使者。

柯志恩表示，選舉需要正向文宣表達參選理念，這樣一個負面文宣掛在顯眼位置，根本就是違反「選罷法」，提告是於法有據；透過提告動作，希望選舉不要再用負面且汙衊方法，「選戰不要打得這麼骯髒」，並提醒大家，這是一場乾淨正當的選舉，要好好遵守法律規則。

左起國民黨議員陳麗娜、黃香菽、市黨部發言人張永杰及議員候選人黃韻涵等四人代表柯志恩，今天下午前往橋頭地檢署遞狀提出刑事告訴，指控懸掛匿名看板的人涉犯選罷法。圖／高市黨部提供
左起國民黨議員陳麗娜、黃香菽、市黨部發言人張永杰及議員候選人黃韻涵等四人代表柯志恩，今天下午前往橋頭地檢署遞狀提出刑事告訴，指控懸掛匿名看板的人涉犯選罷法。圖／高市黨部提供

國道10號終點處原本張掛一面批評柯志恩的看板，引發外界關注後已經下架。圖／國民黨團提供
國道10號終點處原本張掛一面批評柯志恩的看板，引發外界關注後已經下架。圖／國民黨團提供

美濃 盜採 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 砂石 選罷法 美濃大峽谷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美濃大峽谷綠酸柯志恩自導自演「割稻尾」 許采蓁反嗆：怎麼有臉？

蹽落去！王金平任柯志恩競總主委

前鎮漁港81億問題一籮筐 國民黨問：賴瑞隆不敢找柯志恩辯論？

選舉造勢引發交通不便 高雄大寮居民怒「封路兩天無法無天」

相關新聞

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

台北市長蔣萬安今議會總質詢結束，蔣連任選戰將正式啟動，據了解，蔣萬安拚連任，本月下旬競選辦公室將成立。如何迎戰對手沈伯洋？知情人士透露，蔣爭取連任戰略還是以「市政牌政績」為基礎，周間以市政為主，周末安排多選舉行程，三層戰術主軸也曝光。

登記後首份台中市長選戰民調 江啟臣領先何欣純12.6個百分點

國民黨台中市議會黨團委託TVBS民調中心調查，發布縣市長登記參選後的第一份台中市長選戰民調，國民黨參選人江啟臣支持度45.1%，民進黨參選人何欣純32.5%，差距12.6個百分點。江辦表示，會持續爭取市民認同；民進黨團說，以同一機構來說，趨勢是江下何上。

美濃盜採砂石集團挾怨報復？柯志恩團隊按鈴控告負面看板違選罷法

國道10號旗山交流道出口處路口，日前出現一面不利國民黨市長參選人柯志恩的廣告看板，警方追查後已下架。民進黨參選人酸國民黨「查水表」，地方則盛傳此面看板是由「美濃大峽谷」涉案人親屬出資張掛，柯志恩團隊今天下午赴橋頭地檢署控告違反選罷法，籲請檢方從重求刑，端正選風。

曝新竹縣整合進度僅6成 林為洲：國民黨史上最艱困一戰

竹北藍白合破局，前立委林為洲今天表示，新竹縣這局將會是創歷史以來，國民黨最艱困的一場選戰，且竹北市長、民進黨新竹縣長參選人鄭朝方有現任加持，實力大增。他認為，新竹縣藍白應該要重新縫合，建立兩黨溝通平台，共同為贏得選戰持續努力。

攜手奮鬥 盧秀燕喊組在野大聯盟

藍白合在竹北破局，是否外溢效應引發關注。台中市長盧秀燕昨強力呼籲成立「在野大聯盟」，跨黨派攜手為民奮鬥。此外，國民黨籍苗栗縣長鍾東錦昨成立競選總部，民眾黨創黨主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文先後到場，營造苗栗「藍白合」氛圍。

影／蘇巧慧成立餐飲業後援會 盼藉由餐飲塑造新北文化

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天與賴清德總統、前總統蔡英文一起大啖萬里蟹。蘇巧慧今天成立餐飲業後援會時強調，餐飲業者其實是新北文化品牌的塑造者，可以透過食物的味道讓人印象深刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。