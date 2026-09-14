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人形機器人陪街頭拜票 邸聖德拋AI城市治理：先從大新店示範

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨新北市議員參選人邸聖德今在新店北新橋頭，與人形機器人一同向通勤民眾拜票，吸引不少民眾目光。圖／邸聖德提供
民眾黨新北市議員參選人邸聖德今在新店北新橋頭，與人形機器人一同向通勤民眾拜票，吸引不少民眾目光。圖／邸聖德提供

民眾黨新北市議員參選人邸聖德今天上午現身新店北新橋頭，帶著人形機器人一同向通勤民眾拜票，不同於傳統站路口揮手，機器人現身街頭吸引不少目光。邸聖德表示，「機器人是看得見的AI」，希望未來進一步把AI導入交通、行政服務及公共安全，讓大新店成為AI城市治理示範區。

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邸聖德表示，今天把人形機器人帶到街頭，不只是為了創造話題，而是希望透過具象的機器人，讓市民看見AI已不再只是存在於電腦裡的技術，而是正逐步走進城市治理與日常生活。

他指出，過去談到AI，很多人首先想到ChatGPT、生成圖片或科技公司產品，但真正影響市民生活的AI，應該是「每天都在使用，卻不一定感覺得到」的城市服務。

邸聖德舉例，可透過AI協助交通號誌判斷即時車流，提升警消、救護車輛通行效率，也可導入市政服務，減少民眾查詢資料、填寫表格及往返公家機關的時間。

「今天機器人陪我站在橋頭，未來我希望AI能站在每一位市民身邊。」邸聖德表示，科技政治不應只是展示最新設備，更重要的是把技術轉化為民眾真正能感受到的效率與便利。

他表示，新店具備科技人才、高教育程度人口及完整生活機能，具有發展智慧城市實驗場域的條件，未來希望從大新店開始，推動交通號誌AI化、市政服務AI化及城市治理數位升級，讓科技不只是產業政策，也能成為改善地方生活的工具。

邸聖德說，科技的目的不是取代人，而是讓政府運作更有效率、生活更便利，「科技讓城市有高度，關懷使城市有溫度」，AI可以讓城市更聰明，但最終仍要回到市民需求。

民眾黨新北市議員參選人邸聖德今在新店北新橋頭，與人形機器人一同向通勤民眾拜票，吸引不少民眾目光。圖／邸聖德提供
民眾黨新北市議員參選人邸聖德今在新店北新橋頭，與人形機器人一同向通勤民眾拜票，吸引不少民眾目光。圖／邸聖德提供

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