不是一、兩百萬的問題 國民黨團質疑：為何3家國營事業酬庸都是林國漳

針對民進黨參選人林國漳競選團隊日前回應林擔任國營事業董監爭議，國民黨宜蘭縣議會黨團今表示，林競總澄清職務報酬並非200萬，而是3家公司合計「年約100萬元」。藍營黨團反問，一年百萬對一般受薪家庭難道是小數目？林國漳每年輕鬆就能有百萬元酬庸入袋，對辛苦賺錢的年輕人而言有強烈的剝奪感，問題從來不是金額，而是符合資格的人這麼多，為什麼是你林國漳？

對此，林國漳競辦強調，從依法任用、完全合規的獨立董事資格被刻意扭曲，到如今動輒用政治口水扣帽子，吳宗憲委員團隊至今提不出具建設性的施政願景，選舉只剩下抹黑與潑髒水，不是宜蘭鄉親所樂見。

藍營議會黨團今召開記者會，黃琤婷議員表示，沒有人質疑律師不能擔任獨董，民進黨卻不斷拿「符合資格」答非所問；宜蘭有許多律師、會計師、教授及專業經理人，為什麼一次、兩次、三次都是林國漳？有這麼巧嗎？請林國漳說清楚：誰推薦？怎麼遴選？

楊弘旻議員駁斥對手的抹黑說法：「林國漳從106年就開始有領錢，這些都是事實，沒有人抹黑你。」從2017年國光電力、2020年環能海運，到後來出任華航獨董，林國漳竟能橫跨電力、海運、航空等不同領域。

黨團表示：「我們問人事，你們回答資格；我們問為什麼是林國漳，你們回答不是200萬、只有100萬。請民進黨：不要把人民合理的疑問全部都叫做抹黑，如果一切公開透明，那麼就說清楚講明白。」

黨團提出三疑問：

★第一，誰推薦林國漳？

★第二，為什麼三個具有公股背景、橫跨不同產業的職務都選到林國漳？

★第三，既然競辦自稱一年約參與50場會議，就請公布相關出席情形，並具體說明林國漳在公司治理、法遵及風險管理上，提出過哪些專業意見、做出哪些具體貢獻？

黃琤婷指出，林國漳既然高舉「陳定南精神」，就更應該回答派系問題。陳定南過去面對民進黨派系政治，強調中立與超然，林國漳應該說清楚：與新潮流、陳金德的政治關係為何？新潮流在歷次人事與縣長提名中，究竟扮演什麼角色？

黨團強調，想要參選宜蘭縣長的人，本來就應該接受檢驗；不過也沒關係，新潮流向來很會「愛護人才」。林聰賢卸下農委會主委後擔任中央畜產會董事長，如今是兆豐資產管理董事長；江聰淵縣長選舉落敗，擔任台灣雜糧發展基金會董事長，大家不用替林國漳擔心，他一開始也沒有很想選，萬一沒當選，相信新潮流會「適才適所」，還有位置讓林國漳繼續發揮「跨領域專業」。