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登記後首份台中市長選戰民調 江啟臣領先何欣純12.6個百分點

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中市議會黨團委託TVBS民調，國民黨台中市長參選人江啟臣（左）以45.1%支持度領先民進黨參選人何欣純（右）的32.5%。聯合報系資料照
國民黨台中市議會黨團委託TVBS民調，國民黨台中市長參選人江啟臣（左）以45.1%支持度領先民進黨參選人何欣純（右）的32.5%。聯合報系資料照

國民黨台中市議會黨團委託TVBS民調中心調查，發布縣市長登記參選後的第一份台中市長選戰民調，國民黨參選人江啟臣支持度45.1%，民進黨參選人何欣純32.5%，差距12.6個百分點。江辦表示，會持續爭取市民認同；民進黨團說，以同一機構來說，趨勢是江下何上。

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該份民調時間為9月7日到11日晚上6時半到10時，接觸1291名20歲以上台中市民，205人拒訪，1086人受訪，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點；抽樣方法採電話號碼末2碼隨機抽樣，根據性別、年齡、地區、教育程度等加權處理。

民調顯示，江啟臣支持度45.1%，何欣純32.5%，另外司法正義黨參選人洪麗華1%，有21.4%受訪者尚未決定；看好度方面，江的看好度51.8%，何的看好度15%，洪0.5%。

以性別分析，江啟臣獲50.7%男性與40.2%女性支持，何欣純獲34%男性與31.1%女性支持；年齡方面，何欣純在20到29歲年齡段以35.8%勝過江啟臣的33.1%，其餘年齡段均由江勝出；教育程度部分，江啟臣全面領先，在國中以下和大學2個層級領先幅度較小，不到10%。

地區部分，江啟臣在本命區豐原潭子、西南屯、北北屯領先較多，均超過18%，在大甲清水領先7%，何欣純在本命區太平烏日反超江6%；政黨傾向，民進黨八成支持何欣純，國民黨九成挺江啟臣，民眾黨也有八成挺江，中立選民則是35.7%支持江、19.6%支持何、44.8%未決定。

同分民調也詢問今年底廢除非核家園公投的支持度，54.1%同意廢除非核家園，21.9%不同意；民進黨支持者中，55.4%同意廢除、23.8%不同意，國民黨支持者六成同意廢除、25.6%不同意，民眾黨支持者近八成同意廢除，中立選民也過半同意廢除。

委託TVBS調查的國民黨台中市議會黨團表示，民進黨全台第一場行動中常會辦在台中，強調要「決戰中台灣」，賴清德總統多次輔選，但若真的愛台中，就要給更多資源，不是選舉到了才來喊口號，呼籲中央加速審查台中捷運，並盡快拆除台中火力發電廠燃煤機組。

江啟臣辦公室表示，各種民調都會做為參考，更重要的是把握時間腳踏實地，將具體的市政藍圖和政見傳達給市民，爭取更多認同與支持；針對廢除非核家園的部分，呼籲執政黨正視民意，不要以意識形態主導能源政策。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，同樣是TVBS民調，今年1月江啟臣50%、何欣純26%，對比最新數據，其實是江往下掉、何往上升；江的優勢剩下看好度，隨著選戰升溫，沉默的大眾出來投票，何的優勢會逐漸展現。關於非核家園，周表示關鍵是核廢料，應該要問江同不同意把核廢料放台中。

江啟臣 何欣純 民調 2026九合一選舉 台中市選舉

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