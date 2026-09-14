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新系議員轟廢監院毀憲亂政 蔣萬安反擊：昔主張廢今成酬庸、髮夾彎？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴議會總質詢最後一天，不選連任的民進黨新系資深議員李建昌今砲火猛烈，逐一針對蔣先前拋出的倒閣、廢監院等議題，轟蔣萬安不夠格成為國家領黨人。蔣萬安也反擊，「民進黨長期主張廢除監察院，請問現在的立場呢？有沒有髮夾彎？」圖／截自udn直播
台北市長蔣萬安今赴議會總質詢最後一天，不選連任的民進黨新系資深議員李建昌今砲火猛烈，逐一針對蔣先前拋出的倒閣、廢監院等議題，轟蔣萬安不夠格成為國家領黨人。蔣萬安也反擊，「民進黨長期主張廢除監察院，請問現在的立場呢？有沒有髮夾彎？」圖／截自udn直播

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢最後一天，不選連任的民進黨新系資深議員李建昌今砲火猛烈，逐一針對蔣先前拋出的倒閣、廢監院等議題，轟蔣萬安不夠格成為國家領黨人。蔣萬安也反擊，「民進黨長期主張廢除監察院，請問現在的立場呢？有沒有髮夾彎？」

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李建昌則回蔣萬安，民進黨的黨章，就是主張廢除監察院及考試權，不過我們理性思考，目前轄管的範圍應擺設到立法院來，但擺設到立法院要經過多大政治工程、通過多少法律，將審議、彈劾、糾舉權等放到立法院，要有一個國是會議協商。

蔣反問，「那請問你們做了嗎？」民進黨過去立法院過半、執政了8年，有開這樣的會議嗎？結果現在卻是監察院用好用滿，只是為特定人士洗白，為特定政黨酬庸。

李建昌今天最後一次北市議會總質詢，當面大膽預言說，今天也可能是蔣萬安在議會議事廳的最後一次總質詢，因他認為，很大的可能性「因為我可能感覺到，你的下一個任期，極大不可能能繼續站在上面，接受台下三位議員質詢。」

李建昌也針對蔣萬安先前提出倒閣、廢監院等議題質詢，李建昌先問蔣萬安，知不知道廢監察院、考試院的時間與程序？蔣萬安說，修憲程序需要四分之一立委提案、四分之三出席，四分之三決議，過半的公民複決，當時需要很長一段時間，門檻也非常高。多長時間？如果立院程序過了，大約需要半年時間公告，再來進行公民複決，這大概前後需要一年時間。

李甚至砲轟蔣萬安是毀憲亂政的元凶，蔣萬安則反擊，指2005年前總統陳水扁任內，監察委員也沒有通過，當時有毀憲亂政嗎？國家有沒辦法運作嗎？甚至反問李建昌「民進黨是不是長期主張廢除監察院？」

李建昌質疑蔣萬安不夠格承擔台灣、台北首都施政？質疑蔣空口妄言，毫無行動力。蔣萬安也反擊，「長期主張廢除監察院的民進黨，請問現在的立場？有沒有髮夾彎？」結果監察院用好用滿，只是為特定人士洗白，為特定政黨酬庸。

2026九合一選舉 髮夾彎 蔣萬安 李建昌 台北市選舉

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