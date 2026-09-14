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曝新竹縣整合進度僅6成 林為洲：國民黨史上最艱困一戰

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前立委林為洲今接受「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供
前立委林為洲今接受「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供

竹北藍白合破局，前立委林為洲今天表示，新竹縣這局將會是創歷史以來，國民黨最艱困的一場選戰，且竹北市長、民進黨新竹縣長參選人鄭朝方有現任加持，實力大增。他認為，新竹縣藍白應該要重新縫合，建立兩黨溝通平台，共同為贏得選戰持續努力。

2026九合一選舉

林為洲今接受「中午來開匯」專訪指出，藍白合作不僅有助新竹縣長選舉，對2028大選也有幫助，因此在最後階段試圖促成雙方整合，期間陸續聯繫地方人士、民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文等人，但最終仍無法坐下來談出合作模式。他也透露，鄭麗文當時的態度「她沒有接這個球。」

林為洲說，當初竹北市長選舉國民黨分裂，自己過去輸給鄭朝方，但國民黨在竹北仍稍占優勢。不過，鄭朝方形象、建設各方面近年來漸趨成長，實力大增，加上現任市長加持，竹北是艱難一戰；若藍白不合作真的很難打。

林為洲表示，國民黨內部未完全整合，進度只到了六成，目前基本盤加上組織票頂多六成；若未來要加上非組織票加上空戰、網路是完全落後鄭朝方，原先還能與民眾黨合作，但目前竹北分裂，局勢令人擔心。

林為洲說，曾看過一份國民黨內參民調，國民黨竹北市長參選人吳旭智確實領先民眾黨人選邱臣遠超過10個百分點。他認為，民調差距可以私下拿出來討論，但不應直接以此勸退合作對象，更重要的是將竹北市長選舉放進新竹縣長選戰的整體架構思考，「縣長當然10倍重於竹北市」，藍白合作才能增加新竹縣長選舉的勝選把握。

林為洲認為，目前選戰呈現五五波，新竹縣藍白一定要重新縫合，他喊話國民黨中央，一定要站在同一陣營，態度要一致，國民黨要釋出善意。日前他也跟民眾黨創黨主席柯文哲碰面，希望藉此釋出合作善意，大家要朝共同方向努力。

林為洲 新竹縣 國民黨 2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方

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