競選看板12000小「點」誤導選民？林國漳回批：用枝微末節來抹黑

行政院長卓榮泰昨天到宜蘭路上看到參選人林國漳大招牌，稱讚智慧敬老卡寫著1萬2000「塊」，事實上是1萬2000「點」，點很小幾乎讓很多人看不清楚，遭對手吳宗憲陣營狂酸林國漳看板多到連卓院長都有感覺見證「奇景」，也被1萬2000「點」誤導？林國漳今天回應，看板「點」或「元」這是枝微末節的細節，用來抹黑攻擊不恰當。

林國漳今天受訪時說，智慧敬老卡的政策重點是希望可以照顧長輩，促進宜蘭商業發展，是非常好的政策，對手沒有辦法跟進，就一直用抹黑或找一些枝微細節來攻擊。林國漳競辦則說，對手陣營若只會緊抓字詞作文章、刻意模糊焦點，卻對政策背後的福祉美意與數位轉型視而不見，實屬「見樹不見林」。

有關看板問題，林國漳說，是很多親朋好友以及在地的一些當事人，甚至有不認識的支持者認同他在地打拼三十年所以願意提供；林競辦說，這絕非為了選舉才來宜蘭的人所能比擬與體會，林律師多年來在宜蘭土地一步一腳印、扎實深耕所累積的好人緣。

吳宗憲今天受訪時說，卓榮泰院長到宜蘭輔選，連他看到看板都搞錯了，以為那個是1萬2000塊（1萬2000 元），連他都搞錯，可見有些宜蘭縣民也會被誤導，故意把「點」寫得非常小，這種做法其實常常見到一些行銷上面，誤導消費者的做法時候常用，不理解一位縣長候選人為什麼會把有一些銷售誤導技巧用在自己的看板上。