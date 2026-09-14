超火爆！總質詢最後一戰被逼問交叉詰問辯論 蔣萬安：當然是選項

年底選戰倒數75天，台北市長蔣萬安今總質詢最後一天，正面迎戰民進黨新系議員質詢組，資深議員李建昌三問蔣萬安，「接不接受跟其他市長候選人做交叉詰問的辯論，一場或一場以上？」並且數度爆氣要蔣萬安回答Yes or No就好，蔣萬安說，「我說過，我願意參加辯論，交叉詰問當然是一個選項」。

蔣萬安第一任期議會總質詢最後一戰，迎戰民進黨新潮流議員質詢組，蔣萬安會前就被媒體問到，之前曾被問是否迴避洋流的問題？蔣當時回應「只感受到滿滿新潮流」，今天下午剛好是新系質詢，準備好了嗎？蔣萬安今天回應，議員依規定、職權總質詢，他想這本來就是天經地義。

果然新潮流資深議員李建昌針對辯論議題，直接問蔣萬安接不接受沈伯洋交叉詰問的辯論？並要求蔣萬安實問實答，蔣說，「我說過，我已經決定以勾選會參與辯論的選項。」

一開始李建昌不滿蔣萬安沒有直接回答接不接受交叉詰問形式的辯論，數度爆氣，還一度說「我老經驗，你不要給我呼攏」，要蔣萬安乾脆一點、像個男子漢...，還不斷跳針說他的答案是「Yes or No，你聽不懂嗎？」「我問題非常簡單，Yes or No？」

蔣萬安則重申「我會參加辯論」，「我願意...Yes，四年前就是這樣的形式，今年我會參加辯論，Yes，我會參加辯論，而且相關的場合、形式本來就可以來討論，四年前就是這樣的形式。」

蔣萬安說，他已經說過了，他會參加辯論，辯論的形式很多，本來就可以參照四年前的方式。所以「交叉詰問當然是一個選項」，未來如果要這樣的形式...本來是Yes，如果最後共識是交叉詰問，就是Yes，本來就是如此。

台北市長蔣萬安今總質詢最後一天，正面迎戰民進黨新系議員質詢組，資深議員李建昌三問蔣萬安，「接不接受跟其他市長候選人做交叉詰問的辯論，一場或一場以上？」記者林麗玉／攝影