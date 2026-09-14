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【即時短評】兩度為政局下註解 盧秀燕籲在野團結拿回政權

聯合報／ 本報記者 黃寅
台中市長盧秀燕呼籲成立「在野大聯盟」籲團結勿忘拿回政權。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕呼籲成立「在野大聯盟」籲團結勿忘拿回政權。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕繼日前在彰化輔選時以「戰士沒有選擇戰場的權利！」為彰化難以整合的亂局下見解，今再呼籲成立「在野大聯盟」以整合各界的力量，以直球對壘執政的民進黨。對於各界正揣測竹北一局是否有外溢效應時，籌組在野大聯盟具更上位的思考，是否有助於竹北一局的收尾，以及收攏外溢效應，值得觀察。

2026九合一選舉

面對新竹、彰化難以整合，藍白在政黨間都尚未提出明顯可行的化解之道，見解也漸行漸遠。盧秀燕是國民黨下屆的總統熱門人選，她在此時提出呼籲，內容似一種指導方針，所爭的已非一縣、一地之爭，而是放眼整個大戰局的政權之爭，拉高了目前戰局的眼界和層次。

尤其，當她昨天一提出，正在台南參加謝龍介藍白聯合服務中心成立活動的民眾黨主席黃國昌立即呼應，為這個見解「贊聲」。弦外之音，也就是藍白合的共識仍在，就是要共同下架民進黨，而這也當然有助於化解各地的外溢效應，不讓藍白合破局。

在野大聯盟想團結的還不僅是白色力量，盧秀燕今天進一步說明，是「所有的在野」都必須聯合，「為國為民發聲，為國為民各黨競爭，避免民進黨一黨獨大」而這麼做的原因則是民進黨「政府腐敗，而且反民主、反自由」

盧秀燕兩度對政局的發言都見其高度，也提醒仍陷紛爭的各地、各黨的在野人士，重要的不是一己之私，而是應以大局為重。千萬不要為了小的戰場而輸掉整場戰疫。尤其「戰士沒有選擇戰場的權利！」身為藍白陣營，甚至其他在野的政治人物都應該有做為一名願為戰爭犧牲的戰士的體認，否則又怎能拿回政權，實現政治理想？

盧秀燕 在野 彰化 2026九合一選舉 藍白 竹北

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