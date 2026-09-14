沈伯洋東京路跑穿防彈背心扯北市治安 蔣萬安：誰在問A答B？

台北市長蔣萬安今天下午赴台北市議會進行總質詢最後一天，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在東京街頭路跑穿著防彈背心一事，蔣萬安再度回應「台北、日本都很安全」。沈伯洋則以台北日前發生槍擊案反擊，批評蔣萬安「在夾縫中找答案」，雙方隔空交鋒持續延燒。

對於沈伯洋表示，台北日前才發生槍擊事件，蔣萬安卻強調台北治安很好，相關說法根本是在「夾縫中找答案」。蔣萬安今天反批，沈伯洋不應抹煞台北市警察同仁的付出，卻拿單一治安事件大作文章。蔣萬安指出，台北市警察同仁長期投入治安維護，對於警方的努力應該給予肯定。他質疑沈伯洋將東京路跑穿防彈背心的話題，扯到台北市治安問題，「到底誰在轉移話題？誰在問A答B？」。