高雄真有減債？議員陳麗娜指自償債增：陳其邁任內每人多背8500元

高雄市公共債務逐年下降，議員陳麗娜今質疑，自償性債務卻快速增加，陳其邁任內整體債務初估淨增約230億元，等於每名市民多背約8500元，審計報告也示警，高雄自償性債務4年翻倍。財政局回應，自償性債務均經審議，將持續控管償債風險。

陳麗娜在議會質詢指出，依公共債務法規定，具自償財源的舉債可不計入法定債限，但若未來還不出來，仍可能轉為受債限管制的債務，因此不能只看一般公共債務下降，就認定高雄財政持續改善。

她盤點，陳其邁任內自償性公共債務增加約525億元，扣除同期償還的其他債務，初估整體債務仍淨增229.6億元；若將各項債務都算進來，全市負債已超過3000億元，平均每名市民背負超過11萬元。

陳麗娜的質疑也與114年度高雄市總決算審核報告相互呼應，審計報告指出，截至114年底，高雄不計入債限的自償性債務達862.8億元，比113年底增加94.6億元；與110年底436億餘元相比，4年間增加97.61％，幾乎翻倍。

其中，非營業特種基金自償性債務達840億餘元，占整體逾97％。陳麗娜特別點名捷運土開基金，目前負債高於資產，負債與資產比達186％，憂心高雄未來若持續推動紫線、粉紅線等捷運路網，財務壓力恐進一步加重。

審計報告指出，截至114年底，捷運土開基金包含輕軌、黃線、小港林園線等自償性債務，加計紅橘線後，未償餘額達308.9億元，去年軌道建設相關利息及手續費更達9.35億餘元。

償債財源也尚未完全到位，捷運土開基金規畫10處土地聯合開發及都更案，多數仍在施工、簽約或招商，僅RK1站案收取1.31億餘元權利金，黃線、小港林園線經費調高、工期延長後，償債計畫也未及時重新提報審議。

審計另發現，早期債務缺乏明確償債財源，長期以「舉新還舊」方式支應，例如凱旋青樹社宅舉債近11億元，原估需37年才能還清，又因未全數出租、租金收入不如預期，均增加基金財務壓力。

市府表示，今年已強化自償財源檢討，黃線、小港林園線修正後的償債計畫也將重新提報審議。