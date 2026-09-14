東京、美國穿防彈衣卻扯台北治安 蔣萬安轟沈伯洋：誰在轉移話題？

年底選戰倒數75天，民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，穿著防彈背心在東京街頭路跑引熱議。治安議題也成選戰攻防，對於蔣萬安要沈伯洋不要抹煞警察基層的付出，反遭沈再批「將帥無能才會讓基層感受到疲累」。蔣萬安今也不忍了，砲轟沈在東京穿防彈衣、到美國也穿防彈衣，但卻扯台北市治安，「到底誰在轉移話題？誰在問A答B？」

蔣萬案今天赴議會總質詢最後一天，對於沈伯洋在東京街頭路跑穿防彈背心一事，蔣萬安昨酸「台北、日本都很安全」，沈則再舉台北日前發生槍擊轟蔣「夾縫中找答案」，蔣萬安今天則要沈伯洋不要抹煞警察同仁付出，沈上午再轟蔣萬安「將帥無能」。

蔣萬安今天赴議會總質詢前被媒體問及此事，蔣萬安砲轟沈伯洋，沈委員到東京穿防彈衣，到美國也穿防彈衣，但卻扯台北市的治安，「到底誰在轉移話題？誰在問A答B？」

蔣萬安說，沈伯洋要談台北市治安，他就很清楚跟大家報告，去年有英國雜誌針對全球最安全城市評比，台北市是全世界的第一名；還是回到一開始的問題，大家也就很好奇，沈委員到東京穿著防彈衣跑步、還有保鏢；沈到美國，沈競選總幹事、立委吳思瑤說八天沈天天都穿防彈衣，所以「大家就很好奇來問我，但這到底代表什麼意思呢？」