台日執政黨交流2小時 沈伯洋聚焦陸方認知作戰 籲兩邊多交流

民進黨台北市長參選人沈伯洋赴日交流，今天也與民進黨立委與日本執政黨自民黨會談，會談更超出原本表定30分鐘，達到近兩小時，深入探討外交國防、經濟安保、法律戰與認知作戰，並將合作層面進一步延伸至文化與教育軟實力，沈也提到，中國大陸威脅不僅限軍事，更包含假訊息、認知作戰，應進一步交流相關案例與應對經驗，提升假訊息及認知作戰的辨識與防護能力。

立委郭國文於會後受訪表示，會談成果極為豐碩台日合作正從過去的對話逐步走向制度化與MOU簽訂，包含無人機非紅供應鏈、海底電纜防護與醫療合作外，面對新型態威脅，雙方也針對法律戰、網路戰與共同防災建立實質應對機制，從「防衛硬實力」延伸至「文化軟實力」透過半導體人才培養、內容產業及地方創生交流，全方位深化台日韌性夥伴關係。

沈伯洋會中也提到，當前中國大陸對台灣及區域所採取的威脅，不只是傳統軍事層面，也包括法律戰、假訊息及認知作戰，台日同樣面對資訊戰及社會韌性的挑戰，未來應進一步交流相關案例與應對經驗，提升民主社會對假訊息及認知作戰的辨識與防護能力。

媒體問及在社群上與藍營議員互動與跨黨派市政交流，沈伯洋指出，兒童保護是台北市的重中之重，更是沒有在分藍綠，沒有在分政黨，過去的活動也都有響應，未來也希望與各界針對這些議題進行實質交流。

針對台北市長蔣萬安批評其穿著防彈背心是「抹煞基層員警努力」，沈伯洋正面反擊直言，「將帥無能才會讓基層感受到疲累」，針對民代自保等等之類的這個行動，完全是兩個不同的議題。