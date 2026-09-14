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為脫黨參選同志站台引議 張麗善：追求縣長選票極大化都尊重祝福

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
下屆雲林斗六市長選舉藍營分裂延燒，雲林縣長張麗善今表示，國民黨沒有分裂的本錢，為追求縣長選票極大化，她都予以尊重跟祝福。記者陳雅玲／攝影
下屆雲林斗六市長選舉藍營分裂延燒，雲林縣長張麗善今表示，國民黨沒有分裂的本錢，為追求縣長選票極大化，她都予以尊重跟祝福。記者陳雅玲／攝影

下屆雲林斗六市長選舉藍營分裂延燒，脫黨參選的國民黨縣議員賴淑娞本月12日成立競選總部，雲林縣長張麗善等人出席站台，縣黨部預計本周召開考紀委員會討論處分。張麗善今表示，兄弟爬山各自努力，但國民黨沒有分裂的本錢，為追求縣長選票極大化，她都予以尊重跟祝福。

2026九合一選舉

下屆斗六市長選舉形成「三姝之爭」，國民黨由市民代表會副主席黃尤美代表參選，賴淑娞則脫黨參選，民進黨提名前立委尹令瑛。賴淑娞12日成立競選總部，張麗善、丁學忠、縣議員林岳璋等黨籍人士到場，張麗善更送上「旗開得勝、高票當選」8字祝福，引發外界關注國民黨在斗六市長選舉的整合問題。

張麗善今天受訪表示，「我去幫賴淑娞議員站台是基於情誼」，她想縣長任內，賴淑娞在議會對縣政府各項預算及政策都全力支持，因此她是基於這份情誼到場；至於後續黨中央若提出相關規範，「我都遵照黨中央的意思」，也會配合黨的執行方案，全力支持國民黨提名的候選人。

針對斗六市長選舉出現藍營分裂，張麗善說，「人各有志啦」，既然一開始沒有辦法達到整合目的，每個人都會尋求自己的政策及未來方向，爭取鄉親認同，「兄弟爬山各自努力，我在這裡予以尊重，那當然也予以祝福。」

至於是否擔心國民黨雲林縣長選情，張麗善說，無論賴淑娞或黃尤美，兩人都全力支持國民黨雲林縣長參選人張嘉郡，因此在支持張嘉郡的前提下，「我們沒有任何的排除作用，也不能有分裂的這樣的本錢。」她說，在追求「縣長選票極大化」的情況下，對兩人都要友善對待，「我們都要予以尊重跟祝福。」

賴淑娞今天則低調表示，目前就是全力衝刺自己的選戰，對於相關議題不便回應。她說，大家都知道她這次參選遭受一些「不平等的待遇」，但她認為沒關係，就是努力往前衝；競選總部成立當天有許多支持者到場加油鼓勵，她感受到這份關心

國民黨雲林縣黨部主委簡明欽表示，本周將召開考紀委員會，彙整登記後涉及違紀參選及站台的舉報案件，討論後將依情節從嚴或從寬處置，並提報黨中央決定後續處分。

國民黨縣議員賴淑娞（左）脫黨參選斗六市長，同黨縣議員林岳璋（右）力挺，並為賴淑娞競總成立站台。記者陳雅玲／攝影
國民黨縣議員賴淑娞（左）脫黨參選斗六市長，同黨縣議員林岳璋（右）力挺，並為賴淑娞競總成立站台。記者陳雅玲／攝影

下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（右二）以無黨籍身分參選，日前成立競總，縣長張麗善（左二）到場站台。聯合報系資料照
下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（右二）以無黨籍身分參選，日前成立競總，縣長張麗善（左二）到場站台。聯合報系資料照

張麗善 斗六 2026九合一選舉 雲林縣選舉 黃尤美 藍營 張嘉郡

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