影／前鎮漁港狀況多 柯志恩：問題發生了就思考如何解決

高雄前鎮漁港81億元改造案狀況多，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，她在去年就開始反映多功能水產品運銷中心的動線設計、租金補貼及料理台等問題，船員會館也發生了當初設計時候沒有考慮過的問題；現在問題發生了，應該思考如何解決，才能把大家賦予非常大期待的漁港再繁榮起來。

立委柯志恩表示，前鎮漁港花了81億元，她絕對樂觀其成，但是它所衍生出來的問題也要正視。

柯志恩指出，她不是在收割前鎮漁港案，因為去年她已邀請漁業署及相關單位勘查，那時候發現動線設計、攤商租金補貼、料理台及接駁電動車等問題，當時就希望趕快檢討。

針對船員會館所產生的問題，柯志恩說，當初設計時候沒有考慮到未來冷凍廠大量新建，以及秋刀魚、魷魚船集中返港時間，以至於整個負荷量沒有辦法像當初設計般充足，造成水壓不足或空間不足。

柯志恩強調，現在問題發生了，「我們就來思考到底如何解決，能夠把大家賦予非常大期待的漁港能夠讓它再繁榮起來，我覺得這是目前最大的一個重點」。