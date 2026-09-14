這句「川好勢」唱出他的心聲 李四川今發布競選歌曲「勇敢想勇敢做」

選戰倒數計時，國民黨新北市長參選人李四川繼上周六舉辦首場大型造勢晚會，今天在臉書公布競選主題曲「勇敢想勇敢做」，李四川表示，音樂不是他的專業，聽到要做一首競選主題曲，心裡是打問號的認為一首歌講得完新北嗎？但副歌那句「川好勢」，台語是「準備好」，聽完他收回那句話，是年輕人的才華，替他把話唱完了。

李四川說，競選主題曲這首歌裡沒有一句政見，但每一句都是新北人的日子。他做了四十年的工程，從三職等做起，他很清楚一件事：路不會自己出現，是有人先想，然後有人去做。「歐都拜歸工來來回回，為生活、為家庭、為理想」，這不是歌詞，這是新北人每天早上六點半就在做的事。

「有時存黑暗，看嘸著路」，這也不是歌詞，這是每一個在夜班、在工地、在市場、在店裡顧到打烊的人，都很熟的那種感覺。最後那句「我毋驚，咱自己找出口」，他聽了大概三遍，後來自己就跟著哼了。

李四川表示，副歌那句「川好勢」，台語是「準備好」。這三個字剛好跟他借了一個字，就把它聽成新北人在問他一句話「你準備好了沒？」他的回答很簡單：四十年的經驗，就是為了新北的這一刻。剩下的，咱作夥做。勇敢想，把新北想得更大。勇敢做，把想的一件一件做完。