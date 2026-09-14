張麗善站台脫黨賴淑娞參選惹議　黃尤美回應：能體諒 大家公平競爭

下屆雲林縣斗六市長選舉藍營分裂，脫黨參選的國民黨縣議員賴淑娞本月12日成立競選總部，同黨雲林縣長張麗善、立委丁學忠等人出席站台，引起討論。黨提名參選人黃尤美今（14）日舉行政見發表會，她表示，張麗善站台前有事先告知，她能體諒，「沒關係，大家公平競爭」。

下屆斗六市長選舉由現任斗六市代副主席黃尤美代表國民黨出戰，縣議員賴淑娞脫黨參選，民進黨則提名前立委尹令瑛，斗六市長選舉確定「三姝之爭」。黃尤美今舉行斗六市政六大升級記者會，縣黨部主委簡明欽、斗六市代主席胡克勤等人出席站台。

黃尤美提出「六大市政升級」政見，包含生育津貼第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎3萬元，及敬老福利加碼，並推動太平老街立面再造及斗六美術館、打造活力及友善城市、強化校園周邊安全設施、社區巡守隊補助提高至5萬元等。

她表示，希望未來斗六白天有生活、晚上有風景，讓老街、市場、商圈與雲林溪串聯起來，讓人潮願意走進來、留下來，城市也更有發展動能，並藉各年齡層通通照顧，打造有溫度的城市。

至於張麗善及多位黨內同志為脫黨參選的賴淑娞站台，黃尤美表示，張麗善站台前有來電告知，她能體諒縣長基於人際禮貌與現任議員互動，也告訴縣長「沒關係，大家公平競爭」。

她強調，自己是國民黨透過正規機制提名的候選人，自認光明磊落，務實耕耘基層28年，每個人都有其政治立場，針對違規站台或脫黨參選黨員處分，這個是要給縣黨部跟中央黨部去做抉擇，這個不是她能處理的。

簡明欽表示，本周將召開考紀委員會，彙整登記後的違紀參選及站台舉報案件，從嚴或從寬處置，將提報黨中央定奪處分。

下屆雲林縣斗六市長選舉藍營分裂，黨提名參選人黃尤美（右二）今日舉行政見發表會，針對黨內同志違規站台或脫黨參選黨員處分，交由縣黨部與黨中央處理。記者陳雅玲／攝影