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不甩市黨部...中山大同參選人朱政騏曝原因：我2看板上有沈伯洋照片

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
參選中山大同議員的朱政騏今表示，現在他有兩塊看板上有沈伯洋照片在推薦沈伯洋，他希望他的支持者一起支持民進黨、一起支持沈伯洋。圖／朱政騏提供
參選中山大同議員的朱政騏今表示，現在他有兩塊看板上有沈伯洋照片在推薦沈伯洋，他希望他的支持者一起支持民進黨、一起支持沈伯洋。圖／朱政騏提供

民進黨北市黨部昨以接獲檢舉為由，以遭除名者冒用民進黨黨徽，並疑對外自稱獲民進黨提名，將議員參選人陳怡君、朱政騏、紀建漢等五人依「公職候選人提名條例」呈報中央黨部核備。參選中山大同議員的朱政騏今表示，現在他有兩塊看板上有沈伯洋照片在推薦沈伯洋，他希望他的支持者一起支持民進黨、一起支持沈伯洋。

2026九合一選舉

朱政騏也強調，台灣是台灣人的台灣，民進黨是台灣的，雖然他不是民進黨員，不過他一樣支持民進黨，一樣支持沈伯洋。

年底選戰升溫，民進黨台北市黨部昨天發新聞稿表示，因近期接獲民眾檢舉，有遭除名者冒用民進黨黨徽，並疑似對外自稱獲得民進黨提名。市黨部已召開法律顧問小組諮詢會議，針對相關案件進行查證及蒐證；經查證屬實者，將儘速採取法律行動，避免選民受到錯誤資訊誤導。並且將違紀參選及退黨參選的5人名單呈報中央黨部核備。

被點名的朱政騏今天表示，針對民進黨台北市黨部將他放入違紀名單移送，他認為，這是一個純粹的政治動作，因今年四月他就已經被用有史以來最快速度開除黨籍、未審先判，甚至6月6日黨秘書長徐國勇也提到，朱政騏已被開除黨籍，不但沒有黨籍，且還剝奪五年內申請入黨權利，徐說朱政騏已不是民進黨籍的，尊重參選的權利，

朱今也奉勸黨部主委吳沛憶該適可而已，不是網軍或側翼，是民進黨市黨部主委，對黨務、黨規、黨綱應該要有一點熟悉程度，多念點書。

朱政騏表示，現在他有兩塊看板上面有沈伯洋照片，在推薦沈伯洋，因為他希望他的支持者，跟他一起支持民進黨、一起支持沈伯洋，台灣是台灣人的台灣，民進黨是台灣的，雖然他不是民進黨員，不過他一樣支持民進黨，一樣支持沈伯洋。

2026九合一選舉 台北市選舉 朱政騏 沈伯洋 民進黨

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