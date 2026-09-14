影／柯志恩應援歌上線 預告919鳳山大造勢「北高連線」陸戰起跑

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公布競選小物及應援歌曲「世界高雄」，對外宣布9月19日將舉辦首場鳳山大造勢，邀請台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川等人到場。柯志恩強調鳳山對她意義重大，沒有要復製韓流、但未來大造勢韓國瑜不會缺席，這是一場北高連線的造勢活動，未來六都連線聯合作戰。

柯志恩今天早上開始率議員在高雄街頭站路口，結束後回高市黨部舉辦「大風起919首場大造勢記者會」，由音樂製作人吳坤龍打造的競選歌曲「世界高雄」正式上線，希望透過應援歌曲激起大家熱情、展現高雄的正向能量。

記者會宣布，柯志恩首場大型造勢會9月19日下午3時在鳳山捷運站旁空地登場，邀請台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川及立法院前院長王金平等人參與造勢。

柯志恩說明，鳳山對她意義重大，4年前工協市場旁籃球場造勢活動是她第一支破百萬點閱率的小影音，另外她也在龍成宮承諾了一定要留下來。

當年韓國瑜三山造勢讓選民印象深刻，這次首場造勢從鳳山開始，容易讓外界產生連結。「鳳山造勢沒有要復製韓流！」柯志恩強調，這場造勢就是帶著大家走自己的路、傳達正向能量；韓國瑜院長目前在立法院，對高雄選情也非常關心，也不斷提點很多事情，未來大造勢當中，絕對可以看到韓院長的身影。

柯志恩解釋，鳳山、岡山跟旗山在高雄的地理環境本來就有特殊性，鳳山對她而言有很大意義，又是最大行政區，所以不用特別把三山跟這次造勢連結在一起，它只是一個地理名詞，「這次是柯志恩競選，從鳳山開始展開一系列陸戰」。

柯志恩強調，陸戰從4年前落選那一刻就已經開始了，不過隨着選戰愈來愈接近，以及王院長答應擔任競總主任委員之後，整個選戰更具有節奏性，919會是一個分水嶺，會全面進入最關鍵的時刻。此外，蔣萬安市長受大家喜歡，川伯對高雄市民來說，施政也非常有感，所以這次特別請雙北市長到高雄，不僅形成北高連線，未來也會是六都連線的聯合作戰方式。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今日公布競選小物。記者徐白櫻／攝影

音樂製作人吳坤龍打造的競選歌曲「世界高雄」今天起正式上線。記者徐白櫻／攝影