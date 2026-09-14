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美濃大峽谷綠酸柯志恩自導自演「割稻尾」 許采蓁反嗆：怎麼有臉？

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄美濃大峽谷2025年發生盜採案，為遏止不肖商人相關違法行徑，立法院會三讀通過《土石採取法》部分條文修正案。圖為高雄美濃大峽谷。聯合報系資料照
高雄美濃大峽谷2025年發生盜採案，為遏止不肖商人相關違法行徑，立法院會三讀通過《土石採取法》部分條文修正案。圖為高雄美濃大峽谷。聯合報系資料照

年底九合一選舉逼近，美濃大峽谷案藍綠攻防再起，民進黨議員黃彥毓今質詢，指市府早已開罰、移送並推動修法，批國民黨高雄市長參選人柯志恩自導自演、「割稻尾」攬功；國民黨議員許采蓁反嗆「大峽谷是柯志恩偷挖的嗎？」並直指大峽谷地主之子具民進黨黨代表身分，砲轟綠營怎麼有臉？

2026九合一選舉

美濃盜採案掀藍綠戰火，黃彥毓今在議會質詢時，酸柯志恩去年操作美濃天坑盜採案是政治作秀，還把土石採取法修法成果攬在自己身上，是「撿到寶再收割」。

黃彥毓質詢時以時間序列出市府處理過程，表示美濃相關農地早已被市府列管，經發局也陸續裁罰，累計罰款約300萬元，去年8月間案件已移送橋頭地檢署偵辦，檢方並發動搜索、查扣重機具，柯志恩直到9月5日才帶著媒體前往現場。

「市府已經開罰在先，柯志恩作秀慢了8個月」黃彥毓表示，涉案人後續遭檢方起訴，不法獲利超過2億元，但柯志恩不僅沒有肯定市府執法，反而將案件歸功於自身揭露。

黃彥毓指出，市府早在2024年10月就曾發函中央，要求修正土石採取法，2025年3月經發局長也親自北上拜會經濟部，建議增加刑責、提高罰鍰及擴大機具沒收權限，今年7月立法院三讀通過修法，並非柯志恩揭露後才啟動。

不過，黃彥毓一席政治作秀說，隨即點燃藍營怒火，許采蓁反擊，直言綠營將美濃大峽谷形容成柯志恩自導自演、政治操作，「大峽谷是柯志恩偷挖的嗎？民進黨執政這麼久，被挖了十幾個大洞，結論是柯志恩自導自演，怎麼有臉？」

許采蓁更重提自己先前揭露地主關係的爭議，表示她曾指出美濃大峽谷地主之子具有民進黨黨代表身分，還因此遭民進黨市長參選人賴瑞隆提告，最終獲不起訴處分，她也批評，業者非法所得上億元，市府實際收到的罰款卻有限，土地遭破壞後的求償、復原問題至今仍未解決。

許采蓁表示，與其把責任推給揭弊的柯志恩，市府更應說明為何土地遭大規模開挖，以及後續追償、復原，「不要解決不了問題，最後反過來怪揭發問題的人」。

因盜採砂石而出現的高雄美濃大峽谷。聯合報系資料照
因盜採砂石而出現的高雄美濃大峽谷。聯合報系資料照

美濃大峽谷 美濃 許采蓁 2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 盜採

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