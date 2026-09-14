突襲？巧遇？秦慧珠臉書還原餐敘 沈伯洋留言：訊息一定會看會回

國民黨北市議員秦慧珠日前上節目時，談到跑餐敘遇到民進黨台北市長參選人沈伯洋一事，引起網路上關注。秦慧珠在臉書上還原經過，握手是突襲還是偶遇，大家感受不同；沒想到，沈伯洋也在下方留言，自己從小在松信都會遇到慧珠姐，更寫到「若有幸加慧珠姐Line，您的訊息我一定會看也會回！」

秦慧珠說，談笑的片段本來沒有打算再回應，但是網路上蠻多人期待她的說明，當天就找發言影片來看，當天是說「然後我走到主桌的時候，沈伯洋有主動跟我握手。」回看影片，沈伯洋當時有主動站起來跟她說話，但沒「主動跟我握手」，這是實際上跟她的描述有不同的地方。

秦慧珠表示，當天情景是她晚到，現場沈伯洋已在眾人簇擁中敬酒，刻意跟他們往不同的方向敬酒，敬完一圈後，只剩下主桌還沒敬，主桌上坐著已敬完酒回座者，當天的主人松山福德宮主委、沈伯洋、里長和議員，基於禮貌一定要回過頭來去主桌敬酒，總不能就這樣悄悄的走掉。

她說，ㄧ般這種敬酒場面，大家就是互相舉杯行禮如儀，但當時沈伯洋主動站起來跟她說話，確實讓她很意外。是突襲還是偶遇，大家各自有不同感受吧。

沒想到，沈伯洋也在下方留言，「我從小在松山信義長大，也是在地方上都會一直遇到慧珠姐。」兒少保護是不分顏色的，當日只是想要表達對於兒少保護的重要和響應，並謝謝慧珠姐，若有覺得突襲，也請見諒。

沈伯洋最後也不忘拿出秦慧珠談蔣萬安沒有回Line訊息的內容，他寫到「若有幸加慧珠姐Line，您的訊息我一定會看也會回！」