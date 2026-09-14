剛與沈伯洋見面！「嗆小草」日議員今晚訪台 26小時快閃交流

才剛與民進黨台北市長參選人沈伯洋交流的上畠寛弘今天在Threads上透露，晚上將到台灣交流，並與台灣政府相關人士以及各界朋友會面，由於上畠過去在社群上「嗆小草」曾引發討論，今年更首次造訪台灣，雖然時間僅有26小時，消息一出引發熱議。

上畠寛弘過去曾公開呼籲日本政府禁止涉嫌司法案件的柯文哲入境，社群遭到小草出征，上畠更用中文與網友筆戰，一度被封為「割草大師」走紅，而上畠昨日也與沈伯洋到東京澀谷交流吸煙區，雙方更交換簽名照，上畠還拿出剛當上議員身材圓潤照片，與如今差異巨大，沈更當場請教飲食習慣，聽完後直言「我做不到」。

上畠寛弘說，今天上午日本時間10點開始預計要在神戶市議會開會到傍晚，結束後就會前往關西國際機場，預計台灣時間23點左右和同行的議員一起抵達台灣桃園國際機場，這也是他今年第一次訪台，不過只有26個小時快閃台。

上畠寛弘也透露，雖時間非常有限，但將與台灣政府相關人士以及各界朋友會面，希望珍惜每一次交流的機會，進一步促進神戶與台灣、日本與台灣之間的交流與合作。