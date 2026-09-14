治安議題攻防 沈伯洋酸夾縫中找答案...蔣萬安：不要抹煞警察同仁付出

北市長選戰倒數75天，民進黨台北市長參選人沈伯洋近期訪日，因穿防彈背心在東京街頭路跑，被台北市長蔣萬安酸台北安全，日本也很安全。沈反擊舉台北近期有槍擊案例，叫蔣不要掉以輕心，還說蔣都不提加害者，只講環境是在「夾縫中找答案？」蔣今回應，不要抹煞基層警察同仁的付出。

蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會，對於一句台北、日本都很安全，引發對手沈伯洋反批是在「夾縫中找答案」？對此，蔣說，地方政府從第一線的警察同仁其實非常辛苦，也很努力。其實不只台北市，全台灣一直以來都是以安全在國際間著稱。所以不希望因為選舉到了，就去抹煞基層警察同仁他們所做的努力跟各項的付出跟貢獻。

另外，媒體追問蔣，怎看沈伯洋也去國民黨議員秦慧珠臉書貼文底下留言挺秦，那酸他如果有加秦LINE一定會回。蔣說，他跟秦其實一直都不管在各種活動的場合碰到都會直接交換意見，溝通是沒有問題。