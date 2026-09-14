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盧秀燕拋成立在野大聯盟 蔣萬安曝北市目標：我當然認同
台中市長盧秀燕昨為無黨籍市議員助選站台時，拋出成立在野大聯盟構想，更喊話眾人要團結合作，才能讓人民出頭天。台北市長蔣萬安今天也表態認同，蔣說，所以他也說在台北市，就是追求藍白席次最大化，大家一起共同攜手為市民的福祉來努力。
盧秀燕昨拋成立在野大聯盟構想，強調面對執政黨濫用權勢、司法及行政資源，敢不畏權勢、敢站在人民身邊為民發聲，為中華民國、為國為民奮鬥的都是志同道合的好友。
蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會，被問盧秀燕拋在野大聯盟看法，蔣說，「我當然認同。」所以在台北市，就是追求藍白席次最大化，大家一起共同攜手為市民的福祉來努力。
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